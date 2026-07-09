Le festival des Vieilles Charrues alerte face aux arnaques

À quelques jours du festival (16-19 juillet 2026), les Vieilles Charrues alertent sur la multiplication des reventes illégales de billets, amplifiée par l'usage de l'intelligence artificielle pour générer de faux billets toujours plus crédibles. Une bourse d'échange officielle entre particuliers, mise en place fin juin, permet d'acheter et de revendre ses places en toute sécurité, au tarif en vigueur.

Une explosion des arnaques, dopée par l'IA

Avec désormais 3 journées complètes (bientôt 4 !), la tentation de revendre ou d'acheter un billet en dehors des circuits officiels n'a jamais été aussi forte. Réseaux sociaux, petites annonces, groupes d'échanges : les offres frauduleuses se multiplient, et l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de fabriquer de faux billets visuellement impossibles à distinguer des vrais.

Le risque est simple : acheter un faux billet, c'est se voir refuser l'entrée au festival.

La bourse officielle, une solution simple et sécurisée

Pour protéger les festivaliers, les Vieilles Charrues ont mis en place fin juin 2026 une bourse d'échange entre particuliers. Cette plateforme permet :

- de revendre un billet que l'on ne peut plus utiliser,

- d'acheter un billet pour une journée complète,

le tout au tarif officiel en vigueur, sans risque de surfacturation ni de contrefaçon.

Une remise en vente le mercredi 15 juillet

Pour contrer le marché noir, le festival remettra en vente des billets pour chacune des 4 journées le mercredi 15 juillet. Une occasion supplémentaire de se procurer une place en toute légalité, à la veille de l'ouverture du site.

Derniers billets vendredi en vente !

Par ailleurs, les derniers billets pour le vendredi sont disponibles exclusivement sur le site officiel du festival.

Ce que dit la loi

La loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 interdit la revente de billets de spectacle par toute société ou personne physique non agréée par le producteur. Acheter en dehors des canaux officiels expose donc l'acheteur à un double risque : financier (jusqu’à 15000€ d’amende !) et juridique, en plus du risque de se voir simplement refuser l'accès au site.

Le conseil des Vieilles Charrues

N'achetez et ne revendez vos billets que sur la bourse officielle, sur le site du festival, ou lors de la remise en vente du 15 juillet. C'est la seule garantie d'un billet valide, au bon prix, et d'une entrée assurée au festival.