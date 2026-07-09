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France - Maroc : le ministère de l’Intérieur prêt à la plus grande fermeté en cas de troubles ou de violences

Publié le 09 Juillet 2026 à 11h15

France - Maroc : le ministère de l’Intérieur prêt à la plus grande fermeté en cas de troubles ou de violences

Le premier quart de finale de la Coupe du monde 2026 oppose la France au Maroc, jeudi 9 juillet (22 h), à Boston.

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