A compter de ce vendredi, le dispositif "Pied à terre" évolue dans les rues de Chalon-sur-Saône

L’opération applique le principe du « Pied-à-terre », obligeant les conducteurs d’EDPM et cycles à poser pied-à-terre lorsqu’ils abordent les deux zones du centre piétonnier (samedi et dimanche de 11h à 20h) et de la rue de Strasbourg a précisé Gilles Platret, accompagné de Magali Raux, adjointe au commerce et du directeur de la Police municipale.

Un changement d'ampleur du dispositif

Jusque-là, l’opération était applicable les samedis et dimanches, de 11h à 20h, ainsi que tous les jours de 11h à 23h dans la rue de Strasbourg. Le dispositif sera désormais appliqué du mardi au dimanche, de 10h à 22h, sauf le lundi, jour de fermeture des magasins.

La ville de Chalon passe à la verbalisation

Après des mois de sensibilisation et de pédagogie auprès des adeptes de ce genre de locomotion, la ville de Chalon a décidé de franchir le cap de la verbalisation. En cas de constatation d'usage, vous risque désormais une amende d'au moins 38 euros, en cas de récidive. Pour poursuivre l'information auprès des usagers, la ville de Chalon a annoncé ce mardi, le renforcement des campagnes de communication, avec l'installation de nouveaux panneaux sur l'ensemble des zones concernées. A noter que pour le moment, face à des attitudes des contrevenants, les policiers municipaux ont déjà procédé à 4 verbalisations alors que 22 infractions ont été relevées sur l'année 2026.

photo ville de Chalon