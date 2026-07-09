Chalon sur Saône
A compter de ce vendredi, le dispositif "Pied à terre" évolue dans les rues de Chalon-sur-Saône
Par L.G
Publié le 09 Juillet 2026 à 12h07
Les deux zones piétonnières et la rue de Strasbourg sont concernées.
L’opération applique le principe du « Pied-à-terre », obligeant les conducteurs d’EDPM et cycles à poser pied-à-terre lorsqu’ils abordent les deux zones du centre piétonnier (samedi et dimanche de 11h à 20h) et de la rue de Strasbourg a précisé Gilles Platret, accompagné de Magali Raux, adjointe au commerce et du directeur de la Police municipale.
Un changement d'ampleur du dispositif
Jusque-là, l’opération était applicable les samedis et dimanches, de 11h à 20h, ainsi que tous les jours de 11h à 23h dans la rue de Strasbourg. Le dispositif sera désormais appliqué du mardi au dimanche, de 10h à 22h, sauf le lundi, jour de fermeture des magasins.
La ville de Chalon passe à la verbalisation
Après des mois de sensibilisation et de pédagogie auprès des adeptes de ce genre de locomotion, la ville de Chalon a décidé de franchir le cap de la verbalisation. En cas de constatation d'usage, vous risque désormais une amende d'au moins 38 euros, en cas de récidive. Pour poursuivre l'information auprès des usagers, la ville de Chalon a annoncé ce mardi, le renforcement des campagnes de communication, avec l'installation de nouveaux panneaux sur l'ensemble des zones concernées. A noter que pour le moment, face à des attitudes des contrevenants, les policiers municipaux ont déjà procédé à 4 verbalisations alors que 22 infractions ont été relevées sur l'année 2026.
photo ville de Chalon
-
Chalon-sur-Saône : les profs de l’IUT fêtent la fin des cours à « Il Duomo » place de l’hôtel de ville
-
Dominique Dufour, préfet de Saône-et-loire : «Je n’exclus pas de rendre obligatoire le port du casque sur les trottinettes»
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
L'édition 2026 du Rallye de la Côte Chalonnaise interdite sur décision préfectorale
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
La résurrection contagieuse des Nuits Bressanes
-
Élios, le noble chow-chow. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais
-
Stratosphérique Christophe Maé, l’astre solaire de la 1ère soirée des Nuits Bressanes
-
SECHERESSE EN SAÔNE ET LOIRE - Des opérations de contrôle vont être menées
-
AUTOMOBILE - Soirée de soutien du 35e rallye Bourgogne Côte Chalonnaise à Renault Sodirac
-
"Vous avez dit tranquillité ?" - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
100 kg de peinture à l’ocre, appliqués en une journée au château de Germolles !
-
Cour criminelle : l’ancien prêtre est condamné à 6 ans de prison puis 5 ans de SSJ pour un viol sur mineure il y a 28 ans
-
"Prix du repas à la cantine dans les collèges, stop à la démagogie du groupe Gauche 71 !" lance Mathilde Chalumeau, Vice-Présidente en charge des collèges de Saône-et-Loire
-
Matthieu Valet en visite au commissariat de Chalon-sur-Saône : «Il faut redonner des moyens et de l'autorité aux policiers»
-
Après l'incendie de dimanche, les élus de Chatel-Moron tiennent à remercier publiquement l'ensemble des sapeurs-pompiers mobilisés
-
A Mercurey, le Meix Foulot honore les siens