Rugby
RUGBY - Cédric Borgeot (ex-entraîneur de Lons) : "Les poules de F2 et F3 sont très solides"
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 09 Juillet 2026 à 11h43
Pompier professionnel au Creusot, Cédric Borgeot, 45 ans, a successivement entraîné Nuits, Châtenoy, Le Creusot, les Espoirs de Mâcon et Lons, avec une certaine réussite. Il nous livre en exclusivité son sentiment en tant que technicien éclairé sur les poules de Fédérale 2 et Fédérale 3 de la saison 2026-2027. Entretien pour info-chalon.com
Cédric, quel regard portes-tu sur la poule de Fédérale 2 qui comporte notamment le club de Chalon et ton ancienne équipe le CS Lons ?
"La poule est dense, très dense. Il faudra être très solide pour s'en sortir. Je place Saint-Jean-de-Bourgnay en tête de liste qui a fait un gros recrutement, Saint-Priest également, tout comme Nantua, Villefranche et Lons aussi qui peut compter désormais sur l'expérience de son coach Eric Catinot. Clairement, ces cinq équipes sont les favorites pour la montée en F1 (qui s'appellera Nationale 3 en 2027). Ensuite, Chalon peut accrocher la sixième place mais le RTC devra se méfier de Meyzieu, Saint-Claude et Andrézieux. Comme l'a dit le coach de Chalon, chaque point va compter. Ce qui peut faire la différence c'est la profondeur du groupe. Chalon est armé en la matière, le terrain décidera, comme d'habitude".
En Fédérale 3, c'est un peu la même chose, non ?
"Pire encore. En F2, tu as 22 matches, en F3, seulement 18, donc il faudra être compétitif dés le début de saison. Avec Dijon, Beaune, Grand Dole et Montceau, la montée en F2 sera très disputée. En principe, quatre descentes sont annoncées avec la refonte des championnats et pour le maintien, huit victoires seront nécessaires. Il faut ajouter aussi les points administratifs (7 normalement) qui peuvent faire la différence au final. Les impasses seront à bannir, chaque dimanche sera une bataille".
Voir Le Creusot en Fédérale 3, c'est un crève-coeur ?
"C'est l'inconnu de la poule. Le club a un glorieux passé sur lequel il peut s'appuyer, est-ce que ce sera sufisant pour jouer les trouble-fêtes ? Je n'en sais rien. Je sais seulement que l'esprit creusotin est très fort. Pour avoir entraîné le COC pendant trois saisons, j'en sais quelque chose. La qualification est dans leurs cordes, plus..."
Qu'est-ce qui peut faire la différence selon toi aussi bien en F2 qu'en F3 ?
"La confiance entre les deux entraîneurs. La pédagogie de leur discours envers les joueurs, la chance aussi, et bien sûr la densité de ton pack, ton alignement qui doit être performant et un bon buteur. En fait, c'est un peu le même discours que l'on tient depuis des années".
Tu étais entraîneur du CS Lons ces quatre dernières saisons, tu peux revenir pour nous sur ton départ ?
"J'étais en duo avec Christophe Vojetta à Lons, comme au Creusot d'ailleurs. On a réalisé de belles saisons avec une montée en Fédérale 2 et deux qualifications successives en phases finales. Je ne suis pas parti en mauvais termes de Lons, au contraire. J'ai souvent au téléphone les présidents mais je ne voulais pas faire l'année de trop. Je sentais que c'était le moment de partir".
Tu es à la recherche d'un club aujourd'hui, quelle genre de structures t'intéresserait ?
"Rechercher ce n'est pas le mot exact. Je viens de me faire opérer de la hanche en juin dernier. J'ai déjà eu quelques contacts mais je ne croyais pas suffisamment aux projets pour accepter. Maintenant, si aucune occasion se présente, je vais passer une année blanche, la première depuis que j'ai commencé le rugby il y a quelques dizaines d'années. Cela va me permettre d'aller voir mon fils Enzo jouer à Montceau, je n'ai jamais eu cette opportunité. Et puis, ça va me faire du bien d'écouter les tribunes, les bancs, ça peut et ça va m'enrichir. Quand tu es coach, tu es bouffé de l'intérieur, tu es toujours dans l'analyse, la pédagogie, prendre du repos, ça aide souvent à mieux rebondir".
-
Chalon-sur-Saône : les profs de l’IUT fêtent la fin des cours à « Il Duomo » place de l’hôtel de ville
-
Dominique Dufour, préfet de Saône-et-loire : «Je n’exclus pas de rendre obligatoire le port du casque sur les trottinettes»
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
L'édition 2026 du Rallye de la Côte Chalonnaise interdite sur décision préfectorale
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
La résurrection contagieuse des Nuits Bressanes
-
Élios, le noble chow-chow. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais
-
Stratosphérique Christophe Maé, l’astre solaire de la 1ère soirée des Nuits Bressanes
-
SECHERESSE EN SAÔNE ET LOIRE - Des opérations de contrôle vont être menées
-
AUTOMOBILE - Soirée de soutien du 35e rallye Bourgogne Côte Chalonnaise à Renault Sodirac
-
"Vous avez dit tranquillité ?" - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
100 kg de peinture à l’ocre, appliqués en une journée au château de Germolles !
-
Cour criminelle : l’ancien prêtre est condamné à 6 ans de prison puis 5 ans de SSJ pour un viol sur mineure il y a 28 ans
-
"Prix du repas à la cantine dans les collèges, stop à la démagogie du groupe Gauche 71 !" lance Mathilde Chalumeau, Vice-Présidente en charge des collèges de Saône-et-Loire
-
Matthieu Valet en visite au commissariat de Chalon-sur-Saône : «Il faut redonner des moyens et de l'autorité aux policiers»
-
Après l'incendie de dimanche, les élus de Chatel-Moron tiennent à remercier publiquement l'ensemble des sapeurs-pompiers mobilisés
-
A Mercurey, le Meix Foulot honore les siens