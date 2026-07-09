Côte chalonnnaise
Le mercredi 16 juillet à Buxy Groupama vous donne rendez-vous pour vivre le Tour de France ensemble
Publié le 09 Juillet 2026 à 10h39
À l’occasion du passage du Tour de France 2026, Groupama Rhône-Alpes Auvergne vous invite à partager un moment convivial et familial sur sa fan zone de Buxy. Vous pourrez être aux premières loges pour vibrer avec les supporters et profiter de la caravane du Tour avant le passage des coureurs cyclistes.
Rendez-vous le jeudi 16 juillet dès 13h
La Maison Millebuis - Caveau des Vignerons de Buxy, route de Chalon - 71390 Buxy
Au programme :
· Ecran géant pour suivre l’étape en direct commentée par un speaker professionnel
· Snacking & buvette avec l’Amicale cycle de Buxy.
· Passage de la caravane, dont la caravane de Groupama
· Animations familiales et jeux avec de nombreux lots à gagner
· Actions de prévention et sensibilisation aux Gestes qui sauvent
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Fidèle à ses valeurs de proximité, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est toujours là aux côtés de ses sociétaires et s’associe aux parties prenantes de son territoire, l’Amicale cycle de Buxy, la Maison Millebuis et la commune de Buxy pour porter une fan zone conviviale et familiale
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