Sébastien Martin, président du Grand Chalon intervient à la Cérémonie de dévoilement des Villes Lauréates de l’Appel à manifestation d’intérêt "Cœur de Territoires" pour l’implantation du CNAM au sein de la Cité du Numérique

Le Grand Chalon figure parmi les 53 premiers sites choisis par le CNAM pour une nouvelle implantation dans le cadre de son programme « au cœur des territoires ». Cette initiative validée, puis soutenue par le Ministère du travail et par le Ministère de la cohésion sociale a été mise en place prioritairement dans les villes signataires du programme « Action cœur de ville ».

Sébastien Martin, président du Grand Chalon a présenté l’exemple du Grand Chalon, territoire d’accueil d’une nouvelle licence informatique générale du CNAM.

Cette formation est unique en France puisque le CNAM a mis en place un cursus « sur-mesure » pour le Grand Chalon, en formation initiale et non continue, ce qui constitue une 1ere pour l’organisme.

Cette nouvelle formation offre aux étudiants la possibilité d’effectuer sur le territoire du Grand Chalon un cursus complet dans la filière numérique, constitué de la nouvelle licence informatique générale portée par le Conservatoire National des Arts et Métiers Bourgogne Franche Comté (CNAM), et du Master « Management des Technologies Interactives 3D », de l’Institut Image Arts et Métiers Paris Tech (ENSAM). Ce projet est soutenu par le Grand Chalon à hauteur de 50 000 euros.

Ce cursus en 3 ans répond aux besoins spécifiques de la filière industrielle et de ses entreprises ainsi qu’à une demande croissante lié au développement du numérique sur le territoire.