« Am stram gram », une exposition d'art contemporain, qui se tient à Givry, dans le cadre du festival « Femmes regARTS »

Ce titre, qui signifie « un, deux, trois » en vieux allemand , prend tout son sens, lorsque l'on sait que tout fonctionne par 3 dans cette exposition, qui a été inaugurée hier soir à la Halle ronde givrotine.

Le visiteur pourra en effet y retrouver les trois artistes invités par l'association « Art image », mais aussi les 3 Lucrèce, peintes par Artemisia Gentileschi. Cette dernière est mise à l'honneur cette année par l'association « Animation en Côte Chalonnaise (A2C) » dans le cadre de la 6ème édition du festival « Femmes regARTS », sur lequel Info-Chalon.com reviendra prochainement.

C'est la première fois que ces 3 artistes parisiens, Caroline Cassel, Alice Lothon et Eric de Tarragon exposent ensemble, et à Givry.

Ils ont suivi la même formation à l’École Nationale des Beaux-Arts à Paris, où ils ont bénéficié des cours de Joël Kermarrec, qui est lui-même venu exposer l'année dernière à Givry.

En venant à la Halle ronde, le visiteur découvrira trois expressions différentes de ces artistes, qui ont répondu à l'invitation d'Art Image. Cette association, qui est présidée par Maryvonne Binder, est partenaire d'A2C depuis 10 ans et a pour l'objectif de soutenir et promouvoir le développement de l’art contemporain sur Chalon-sur-Saône et sa région.

Avec Caroline Cassel, vous découvrirez des peintures du genre « chamallow » aux motifs et aux couleurs envoûtantes. Eric de Tarragon, qui s'est inspiré de la bande dessinée, vous emmènera dans un méandre de mouvements graphiques et colorés. Alice Lothon, quant à elle, proposera aux visiteurs de merveilleuses miniatures.

En pratique :

Quand ? du 6 au 25 octobre, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 (sauf le lundi)

Où ? Halle ronde de Givry

Accès libre

Pour tout renseignement:03 85 41 58 82 ou www.animation2c.fr

Caroline Cassel

Alice Lothon

Eric de Tarragon