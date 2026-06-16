Le Yoseikan Budo Chalonnais brille à domicile lors du Trophée Interdépartemental 2026

Une belle réussite pour le club avec une relève plus que prometteuse sur les tatamis. Plus de détails avec Info Chalon.

Quelques jours après avoir célébré son 50ème anniversaire, le Yoseikan Budo Chalonnais a accueilli le Trophée Interdépartemental 2026 le dimanche 7 juin 2026 à Chalon-sur-Saône.

Cette compétition amicale a réuni 37 compétiteurs issus de quatre clubs : le Yoseikan Budo Chalonnais, le Club Espérance de Gergy, le YB Mix Fight de Châtenoy-le-Royal et le Baume Roche Yoseikan Budo de Baume-les-Dames (Doubs). Tout au long de la journée, les jeunes pratiquants se sont affrontés dans un excellent état d'esprit, mettant en avant les valeurs de respect, de maîtrise et de convivialité propres au Yoseikan Budo, un art martial japonais moderne fondé par Hiroo Mochizuki et qui se caractérise par une approche globale qui intègre différentes formes de combat (frappes, projections, clés, travail au sol et maniement d'armes).

Les compétiteurs chalonnais ont particulièrement tiré leur épingle du jeu avec plusieurs podiums et victoires dans les différentes catégories du classement Multidiscipline Light.

De quoi rendre fier Bernard Peteuil, le président du Yoseikan Budo Chalonnais, qui voit ainsi les jeunes du club récolter le fruit de leur travail et de leur engagement tout au long de la saison.

Les résultats

▶ Classements Multidiscipline Light

Mini-poussins garçons -22 kg

1) Madi Anna (YB Mix Fight)

2) Lois Nivet (YB Mix Fight)

3) Zaelie Drzewiecki (Baume Roche Yoseikan Budo)

Poussins garçons -22 kg

1) Mathéo Molina (YB Mix Fight)

2) Diego Fragassi (YB Mix Fight)

Poussins garçons -27 kg

1) Zayd Mostafa (Yoseikan Budo Chalonnais)

2) Loup Marceau (YB Mix Fight)

Pupilles garçons -31 kg

1) Charly Beziat (Baume Roche Yoseikan Budo)

2) Lellio Guillot (Yoseikan Budo Chalonnais)

Benjamins -37 kg

1) Wassim Bentirou (Yoseikan Budo Chalonnais)

2) Caleb Santa Ferreira (Club Espérance)

Minimes filles -50 kg

1) Lison Viennet (Club Espérance)

2) Salomé Santa Ferreira (Club Espérance)

Minimes garçons -60 kg

1) Francis Hobeika (Yoseikan Budo Chalonnais)

2) Rayen Belkhiri (Yoseikan Budo Chalonnais)

2 ex aequo) Eliott Gateau (Yoseikan Budo Chalonnais)

▶ Classements Opens Multidiscipline Light

Mini-poussins garçons -25 kg

1) Sacha Ponnelle (YB Mix Fight)

2) Corentin Patola-Revillot (Yoseikan Budo Chalonnais)

Poussins garçons -27 kg

1) Zayd Mostafa (Yoseikan Budo Chalonnais)

2) Mathéo Molina Gros (YB Mix Fight Châtenoy-le-Royal)

Poussines filles -30 kg

1) Lilya Litaudon (YB Mix Fight)

2) Safiya Bentirou (Yoseikan Budo Chalonnais)

Poussins garçons -42 kg

1) Maël Desfeste (YB Mix Fight)

2) Abdesslem Mansard (Yoseikan Budo Chalonnais)

2 ex aequo) Ayoub Loulou (Yoseikan Budo Chalonnais)

▶ Classements Opens Multidiscipline Mixtes Light

Benjamines / Benjamins -52 kg

1) Zyed Ben Nejma (Yoseikan Budo Chalonnais)

2) Eléana Ligney (Baume Roche Yoseikan Budo)

Cadettes -68 kg / Cadets -62 kg à -70 kg

1) Tom Jacolin-Chambrey (Club Espérance)

2) Anthony Champliaud (Baume Roche Yoseikan Budo)

3) Ophélie Boissot (Club Espérance)

▶ Classements Opens toutes catégories – Emono Jiai (combat bâtons)

Pupilles / Benjamins mixtes

1) Baume Roche Yoseikan Budo :

• Léana Gigandet

• Eléana Ligney

• Téo Gigandet

2) Yoseikan Budo Chalonnais :

• Wassim Bentirou

• Zyed Ben Nejma

• Ilyas Belghazi

• Lellio Guillot

Cette dernière épreuve a permis de mettre en valeur l'esprit d'équipe et la complémentarité des jeunes compétiteurs, clôturant de la plus belle des manières cette édition 2026 du Trophée Interdépartemental.

Cette édition 2026 a une nouvelle fois démontré le dynamisme des clubs de la région et l'engagement des bénévoles qui œuvrent au développement du Yoseikan Budo. Une belle réussite pour le club chalonnais qui poursuit les célébrations de son cinquantième anniversaire avec une relève prometteuse sur les tatamis.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati