D'autres photos des 50 ans du Yoseikan Budo Chalonnais

Retour sur un moment convivial qui marque ce demi-siècle d'histoire et de passion pour cet art martial japonais. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 30 mai 2026, le Yoseikan Budo Chalonnais a célébré son 50ème anniversaire lors d'un moment chaleureux et convivial réunissant membres, anciens pratiquants, partenaires et amis du club.

Cette journée placée sous le signe du partage et des souvenirs a également permis de retrouver plusieurs représentants des clubs partenaires de Gergy, Châtenoy-le-Royal et Baume-les-Dames (Doubs), témoignant des liens forts tissés au fil des années entre les différentes structures.

Parmi les invités figuraient notamment Thieu Quang Nguyen, l'ancien président du Yoseikan Budo Chalonnais, et Daniel Delahaye, mentor de Bernard Peteuil, actuel président du club, dont les présences ont été particulièrement appréciées.

La célébration s'est poursuivie en fin de journée pour certains participants autour d'un repas au restaurant Le Bourgogne, permettant de prolonger les échanges dans une ambiance toujours aussi conviviale.

Un bel anniversaire qui restera gravé dans l'histoire du Yoseikan Budo Chalonnais et qui illustre parfaitement les valeurs de respect, de partage et d'amitié portées par le club depuis un demi-siècle.

(Photos gracieusement fournis par Abdel Nerim)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati