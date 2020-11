Crise sanitaire - Les étudiants paramédicaux ne doivent pas être la variable humaine d’ajustement dans les établissements de santé.

Communiqué

Conscients de la gravité de la situation sanitaire en constante dégradation sur le territoire, les instituts et les étudiants en soins infirmiers représentés respectivement par le CEFIEC, l’ANdEP et la FNESI comprennent la nécessité de renforcer les équipes dans les établissements de santé. Cependant, si le renfort est nécessaire, il doit sefaire dans un souci d’équité dans la continuité des formations sur l’ensemble des régions. Il ne saurait être toléré que des étudiants soient pénalisés dans leur formation eu égard à des organisations singulières émanant des ARS. Aussi, le CEFIEC, la FNESI et l’ANdEP alertent sur les politiques humaines des ARS qui se détournent d’ores et déjà des préconisations du ministère et imposent selon les régions des mobilisations d’étudiants et des arrêts ou suspensions de formation. Il convient également de préciser que ces périodes de renfort doivent prendre en considération que ce sont des étudiants en formation et non des professionnels aguerris.

Ne pas sacrifier l’avenir pour sauver l’immédiat

La pandémie est aujourd’hui incontrôlable et le personnel soignant est très largement insuffisant sur l’ensemble du territoire. Cependant, les étudiants ne doivent pas devenir la variable humaine d’ajustement pour pallier les déficits de gestion de personnels du passé.

Un Vadémécum a été rédigé par le ministère des solidarités et de la santé le 23 octobre pour encadrer la mobilisation des étudiants en santé. Celui-ci précise que les étudiants peuvent être mobilisés pour contribuer à la continuité des soins pour des missions d’aide-soignant. Ces missions considérées comme des stages s’articuleront selon le temps de stage (1 semaine si 5 semaines de stage et 2 semaines si 10 semaines). Précisons néanmoins que cette activité de renfort n’est à ce stade pas centrale dans le dispositif d’appui humain. En ce sens, la formation et les travaux dirigés doivent être privilégiés en distanciel et en présentiels dans le cadre des travaux pratiques. Pour les activités en présentielles, il est à rappeler l’importance du strict respect des gestes barrières. Le CEFIEC, la FNESI et l’ANdEP actent ce Vadémécum qui permet la continuité des formations tout en permettant aux étudiants de participer au soutien du personnel soignant pendant la crise. Toutefois, celui-ci n’est pas contraignant et ne s’impose pas aux ARS. Il est par