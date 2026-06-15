Jazz à Couches : Vendredi 3 juillet - Sanseverino et son Shuffle Enterprise vont mettre le feu au chapiteau !

En se remémorant ses trois décennies de chansons, Sanseverino s’est rendu compte qu’il en avait abandonné quelques-unes sur le chemin de ses tournées. Alors est né chez lui un désir de reprises de certaines de ces laissées pour compte ; mais surtout pas à l’identique. Pour cela adopter un son différent, « à fortes consonances américaines », années 1940 ; avec une contrebasse, une batterie et un saxophone, un peu rock mais qui peut aussi jouer jazz. L’accent du Titi de Montreuil et les tournures, espiègles voire mi-figue mi-raisin, des paroles demeurent. Dans le programme se glissent quelques titres du Sanseverino fan de : ZZ Top, groupe de blues rock, arrangé « en rumba », et François Béranger qui réveillera peut-être quelques vinyles oubliés dans des discothèques et des souvenirs de récitals turbulents et enfumés d’une période branchée 1968 ; abolie.

En substance : « J’ai envie que ça bouge ». Shuffle.



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Swing Folie en chauffeur de salle



Parmi les références inépuisables que possède le jazz, à côté de La Nouvelle Orléans, il en est une autre, née en France, engendrée par le Quintette du Hot Club de France, dont les figures de proue demeurent Django Reinhardt et Stéphane Grapelli. Formation originale à tous points de vue, alliant des courants musicaux populaires, de cultures différentes, et leurs instruments à celui qui parvenait d’Amérique. Parti il y a une trentaine d’années d’une nichée du conservatoire de Chalon-sur-Saône, Swing Folie en a pris de la graine.

Si le quartet conserve l’esprit du guitariste gitan de génie et du violoniste allègre Gamin de Paris, il a progressivement affirmé une identité musicale propre et développe un répertoire de plus en plus original, porté par les compositions de ses membres. Il offre une musique vivante, riche et accessible, où se mêlent exigence musicale et spontanéité.



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