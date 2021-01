 La boite à livres de Champforgeuil, du rêve à la réalité

La première boite à livres, installée place François Mitterrand, à côté de la poste, est opérationnelle depuis ce mercredi après-midi.

Malgré un temps pluvieux, l’inauguration de la boite à livres s’est déroulée en présence d’Annie Sassignol Maire de Champforgeuil, des Adjoints Jacques Vallot, Annick Gaudillère et Daniel Chapuis, de Marielle Pageaut Directrice du CCAS, de Céline Cerqueira Directrice de la maison des loisirs, de Julien Bon Référent ̏espace ados˝, de Nicolas Picard alias ̏ TCHÄK le prof de tag, des enfants qui ont participé à la déco et de quelques parents.

Une belle initiative qui a pris naissance en 2020 lors d’une réunion publique destinée à recueillir des idées pour la journée citoyenne. La crise sanitaire bouleversant toutes les actions et activités, la journée citoyenne n’a pas eu lieu. La suggestion de faire une boite à livres a fait son chemin dans les esprits et pour Jacques Vallot adjoint coordinateur de la journée citoyenne, c’était un des projets qui restait réalisable. Il a proposé à Marielle Pageaut ainsi qu’à Céline Cerqueira de faire réaliser la boite à livres par les jeunes de la maison des loisirs encadrés par Julien. Un travail en partenariat entre le personnel des services techniques pour la fabrication, les jeunes de la maison des loisirs et le prof de tag ̏TCHÄK˝ pour la déco. Une fois construite il ne restait plus qu’à l’armoire de 1,80m de haut et 0,95m de large à passer entre les mains de nos tagueurs amateurs avant son implantation sur la place F. Mitterrand.

Une opération de déco en 3 temps sur 4 matinées.

Un 1er temps destiné à la réflexion autour du projet. Les jeunes ont réfléchi et travaillé pour trouver les idées de déco sur le thème de la lecture. Ils ont fait un sondage sur le ou les livres préférés, les objets qui se rapprochaient le plus d’un livre, dessin en trompe l’œil…., autant de questions et de réponses qui seront la base des tags sur la boite à livres.

Un 2ème temps consacré à apprendre à graffer sur cello afin de bien maitriser la technique et le maniement des bombes de peinture, travail guidé par TCHÄK spécialiste en la matière. Tout est dans le poignet, dans la sensibilité et la qualité du geste, Marie, Luna, Evan, Ethan, Grégory et Florian se sont exercés et ont recommencé pour aller vers la perfection recherchée, mais comme pour tout art la perfection c’est toujours l’étape suivante, encore et encore …. !

Le 3ème temps, tant attendu, est celui de la mise en application sur l’objet. Au final la très belle boite à livres, consécration d’un rêve et d’un travail solidaire, est maintenant installée et à disposition des petits et grands mordus de lecture.

La boite à livres a été remplie de livres par les jeunes ados. Les livres collectés par la mairie sont pour la grande majorité des dons de particuliers et les autres ont été donnés par la bibliothèque. Chaque lecteur devrait pouvoir y trouver son bonheur sans oublier que cette boite reste un lieu d’échange et de partage.

C.Cléaux