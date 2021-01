La Mutualité de Saône-et-Loire et la Ville de Chalon signent une convention pour favoriser l’autonomie de séniors

Assurer le « bien vieillir » : c’est autour de ce sujet d’actualité que la Mutualité française de Saône-et-Loire et la Ville de Chalon ont signé une convention qui définit le cadre de leurs actions communes.

« Le soutien aux plus fragiles définit la dignité d’une société » rappelle le maire, Gilles Platret et de souligner la position avant-gardiste de la Mutualité française de Saône-et-Loire en matière d’innovation pour favoriser l’autonomie des séniors.

La convention a été signée ce vendredi, à 11 heures, à la résidence L’Esquilin, l’un des deux foyers-logements de la Ville, en présence du Maire, Gilles Platret, accompagné de Bruno Legourd, adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Flavie Irza, directrice de la Maison de séniors et Chantal Colmard, responsable des résidences Béduneau et Esquilin d’une part, et les représentants de la Mutualité française de Saône-et-Loire, le président Gilles Deschamps et le trésorier général, Georges Aguillon.

« Cette signature, explique Gilles Deschamps, vient officialiser concrètement un partenariat avec la Ville dans nos efforts au service du « bien vivre des séniors » Le président de la Mutualité française de Saône-et-Loire rappelle la création, il y a 1 an, de la Home Tech (article ici) qui permet de préserver le maximum d’autonomie en toute sécurité.

Cette collaboration prendra diverses formes, dont le projet d’un Atelier cuisine à la Home Tech et une évaluation, par le service ergothérapie de la Mutualité, des parties communes des résidences Esquilin et Béduneau de la Ville.

Voilà actée la convergence de la Ville et de la Mutualité française de Saône-et-Loire pour maintenir l’autonomie des aînés, garante de la liberté et du bien-vivre.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Article sur la Home Tech de la Mutualité de Saône-et-Loire, appartement-témoin : ici