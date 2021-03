Avec les bénévoles de la FACE comme partenaires le Rotary Chalon Saint-Vincent a décidé d’apporter une aide aux étudiants et aux familles dont la situation est impactée par le Covid-19.

« On ne pouvait pas rester sans ne rien faire » assure Danièle Pierre-Guy. Face à la situation inédite que nous vivons et devant les difficultés que cette situation entraîne pour certains d’entre nous la dynamique présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent a décidé d’agir. En organisant avec les membres de son club et avec le précieux partenariat de la Fédération des associations chalonnaises d’entraide (FACE), notamment en ce qui concerne la confection et la distribution, une opération intitulée « Les colis du Rotary ».

Le lancement officiel s’est déroulé ce mercredi matin dans les locaux de la FACE en présence de son président Raphaël Jimenez et d’Arlette Cornaire, présidente de la Famille Chalonnaise, ainsi que celle de Danièle Pierre-Guy, qui était accompagnée par Claude Mennella, vice-président du club service chalonnais.

Le Rotary Chalon Saint-Vincent a décidé de consacrer 2 000 € à cette opération qui se décline sous deux formes. Une action au profit d’étudiants en situation de précarité et une action en faveur de familles en grande difficulté.

Un colis de denrées alimentaires pour les étudiants...



La semaine dernière, neuf étudiants de l’IUT (Institut universitaire de technologie) de Chalon et un étudiant du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon ont reçu un colis de 10 kg, contenant du café lyophilisé, des céréales, du chocolat, des condiments, de la confiture, de la compote, des légumes en conserve, des fruits en conserve, du jus de fruits, du lait, des pâtes, des plats cuisinés, de la purée, des sardines, de la sauce tomate, du thon... et quelques produits d’hygiène ! « La liste des produits ayant été élaboré par le service prévention santé de la Ville de Chalon » rappelle Anne-Marie Ligier, ancienne présidente de la FACE, qui a assuré la distribution en compagnie de Michèle Tarrit-Lotton, une des chevilles ouvrières de l’opération. « Ce n’est pas une fin en soi, d’autres colis seront distribués en cas de besoin dans les semaines, voire les mois à venir » précise Claude Mennella.

Un kit sanitaire pour les familles...



Les rotariens de Chalon Saint-Vincent ont également souhaité aider des familles dans le besoin en leur offrant un kit sanitaire de première nécessité, contenant notamment dentifrice, brosse à dent, gel hydro-alcoolique, masques, peigne, gel douche, shampooing. Une première distribution a eu lieu ce vendredi matin dans les locaux de la FACE et d’autres vont suivre. Au total, cent cinquante sacs seront remis en fonction de l’évolution de la situation.

Gabriel-Henri THEULOT