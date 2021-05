Le dernier cinéma du centre ville de Chalon n'a pas réouvert le 19 mai ...

L'Axel était certes dans un état déplorable car aucuns travaux d'entretien n'y avaient été effectués depuis de nombreuses années. Mais nous étions un certain nombre de chalonnaises et de chalonnais a le fréquenter encore assidûment, par exemple lors des séances du we ou des « happy hour » avec leur tarif attractif à 5 euros , ou bien à l'occasion des séances présentées par la Bobine . Nous y trouvions notre compte car nous pouvions nous y rendre à pied ou en bus, car il n'était pas si difficile de s'y garer à proximité, car la programmation était alléchante et proposait régulièrement des films en VO, car le jeune public n'était pas oublié, car on pouvait aller faire des emplettes ou dîner en ville après la séance .

Mais voilà , alors que tous les lieux de culture ont réouvert à Chalon, le cinéma AXEL est resté clos. Doit-on craindre une fermeture définitive ? Pas un mot dans la presse, pas même un apposé sur le cinéma pour fournir quelques explications et perspectives à ses fidèles spectateurs. C' est leur marquer bien peu de considération alors que le multiplexe de la zone commerciale Sud annonçait sa réouverture à grand renfort de publicité dans notre presse locale.

En 2012, trois cinémas fonctionnaient encore dans le centre ville de Chalon. Le cinéma VOX a été le premier à fermer, pour travaux nous a t-on dit. Nous connaissons la suite, depuis il est devenu une friche commerciale qui ne trouve pas preneur. En 2018, c'était au tour du cinéma les 5 Nefs, sa fermeture a coincidé avec l'ouverture du multiplexe. Aujourd'hui, c'est l'AXEL . Est -ce ainsi que l'on revitalise et dynamise le centre ville ?

La réhabilitation du cinéma Nef par la socité Mégarama a été annoncée dans la presse en février 2020 et un permis de construire est affiché sur le bâtiment depuis octobre de cette même année. Mais après la crise sanitaire, les chalonnais-e-s ont besoin d'être éclairé-e-s et rassuré-e-s. Ces travaux sont -ils bien toujours d'actualité ? Vont-ils bientôt commencer ? Quand notre ville pourra- t-elle s'enorgueillir de retrouver un cinéma en son centre ?

Je veux être optimiste car c'est décidément trop triste un centre ville sans cinéma et je ne veux m'y résoudre.

Une cinéphile chalonnaise perplexe