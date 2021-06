DEPARTEMENTALES - CANTON DE SAINT REMY - "Dimanche prochain, il vous reste deux choix"

Communiqué de presse

Madame, Monsieur,

Nous tenons à remercier toutes les électrices et tousles électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages dimanche dernier. Merci de cette confiance accordée.

Même si, nous ne pouvons que déplorer un taux d’abstention aussi élevé, lors de ce premier tour des élections départementales.

Nous voudrions nous adresser à toutes les personnes qui hésitent ou ne souhaitent pas se déplacer dimanche prochain : N’oubliez pas l'importance qu'occupe le département au cœur de nos vies… De la petite enfance aux âges les plus avancés, quotidiennement, nous utilisons les services du département : PMI, collèges, services d’insertion professionnelle et sociale, maison de l’autonomie, APA, EHPAD, ainsi que le service des pompiers, les routes, etc.….

ALORS, NE LAISSEZ PAS L'ABSTENTION DETERMINER VOTRE AVENIR,

CELUI DE VOS ENFANTS, DE VOS PARENTS….

Nous tenons aussi à remercier les candidats du PRINTEMPS CHALONNAIS présents au premier tour, qui nous apportent leur soutien et appellent à voter pour nous.

Nous nous sommes réunis autour de nos valeurs communes de gauche, des valeurs progressistes et solidaires, sociales et environnementales. Nous avons aussi trouvé de nombreux points de convergence entre nos propositions pour notre canton et le département que nous défendrons: la politique envers les jeunes, la prise en compte du handicap, la question du vieillissement et celle du vivre à domicile et les EHPAD, le développement d’un tourisme vert et durable, le soutien à une production agricole locale en fournissant les services de restauration collective.

Dimanche prochain, il vous reste deux choix :

Voter pour des candidats qui n’affichent pas de réelles convictions se cachant derrière la bannière MAJORITE DEPARTEMENTALE en mettant l’accent sur un bilan plutôt que des propositions innovantes. Mais sur ce bilan : Quid de la politique envers nos ainés ? Quid de la politique environnementale ?

Ou

Voter pour des candidats engagés, défendant de réelles convictions, des élus de terrain, présents, disponibles à vos côtés, agissant pour l’intérêt général en toute impartialité, qui rendront compte : Nous serons ces candidats.

Voter pour un programme dont le projet basé sur l’humain, répond à vos besoins et aux exigences sociales, territoriales et environnementales

Votez et faites voter pour Christine Louvel et Stéphane HUGON, les candidats soutenus par la gauche rassemblée

Nous comptons sur vous. Vous pouvez déjà compter sur notre engagement !

Christine LOUVEL et Stéphane HUGON

Candidats aux élections départementales, Canton de Saint-Rémy.