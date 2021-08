AVIS DE DECES - Monsieur Marius CAMUSET

CHAGNY, MEURSAULT, CHATENOY-LE-ROYAL



Christiane Patriarche,

Claude et Béatrice Camuset,

Philippe et

Marie-Ange Camuset,

Catherine et

Christian Laurent,

Claude et Monique Lauriot, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses arrière-arrières-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marius CAMUSET

survenu le 19 août 2021, à l'âge de 95 ans

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 24 août 2021, à 15h15, au

crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

et remercie toutes les

personnes qui prendront part à sa peine.

La famille rappelle à votre souvenir, son épouse

Germaine

décédée en 2005,

sa fille

Danielle

décédée en 1982,

et son gendre

Alain

décédé en 2012.