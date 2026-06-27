Adoptez des gestes de prudence, de nombreux feux de broussailles signalés en Saône et Loire
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 27 Juin 2026 à 12h38
La situation est à prendre avec beaucoup de vigilance.
La plupart des incendies sont déclenchés suite à des comportements imbéciles des gens, jet de cigarette par la fenêtre de la voiture ou autre ou travaux extérieur, on ne compte plus les incendies liés à l'activité humaine. Ce samedi matin, les sapeurs-pompiers sont déjà bien sollicités avec des interventions signalées au nord de Digoin, mais aussi à Rigny-sur-Arroux.. et le week-end est loin d'être terminé. Le pic caniculaire est annoncé pour aujourd'hui samedi. Un pic certes mais qui ne changera pas grand chose aux conditions de sécheresse en Saône et Loire, propices aux feux de broussailles.
La seule réponse à apporter étant une vigilance de tous les instants dans nos comportements.
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