Société
Abandon d’un chien ou d’un chat : un traumatisme parfois durable pour l’enfant
Par Nathalie DUNAND
Publié le 27 Juin 2026 à 13h05
L’abandon d’un animal de compagnie ne touche pas seulement l’animal. Pour un enfant, voir disparaître un compagnon qu’il considère souvent comme un membre à part entière de la famille peut provoquer une profonde détresse émotionnelle et laisser des traces durables.
Pour la plupart des enfants, le chien ou le chat de la maison est un compagnon de jeu, un confident, une présence rassurante au quotidien. Les spécialistes de l’enfance soulignent que le lien affectif développé avec un animal de compagnie peut être particulièrement fort et participer à l’équilibre émotionnel de l’enfant (lire sur infochalon La présence de ce schapendoes a transformé une famille).
Selon certains psychologues et psychanalystes, jusqu’à l’âge de 4 ou 5 ans, l’enfant se perçoit souvent comme l’égal de l’animal, sans notion de hiérarchie. La manière dont les adultes traitent le chien ou le chat est alors observée et intégrée comme un modèle relationnel. Lorsque l’animal est abandonné, l’enfant peut vivre cette décision comme une injustice ou une trahison. Tristesse, colère, culpabilité et incompréhension sont des réactions fréquemment observées.
L’abandon peut même prendre la forme d’un véritable traumatisme. L’animal, considéré comme un membre de la famille, en est soudainement exclu. Cette rupture brutale peut amener l’enfant à s’interroger sur sa propre place au sein du foyer : si l’on peut se séparer ainsi d’un être aimé, qu’est-ce qui garantit qu’il ne lui arrivera pas la même chose ? Certains spécialistes estiment que cette expérience peut fragiliser le sentiment de sécurité affective et la confiance envers les adultes.
Des études menées sur l’attachement à l’animal montrent également que la perte ou la séparation d’un compagnon animal peut avoir des répercussions durables sur le bien-être émotionnel (voir annexes).
Ce qu’en disent les pédopsychiatres
Le pédopsychiatre français Jean-Marc Ben Kemoun explique que l’animal occupe souvent une place affective très forte pour l’enfant et que la violence exercée sur lui peut être vécue comme une menace directe pour sa propre sécurité émotionnelle.
« Quand un enfant voit son chien ou son chat battu, abandonné ou tué, il ne perçoit pas seulement une violence envers l’animal. Il comprend aussi que l’affection, la protection et l’attachement peuvent être brutalement rompus. Cette expérience peut altérer son sentiment de sécurité, son empathie ou, à l’inverse, favoriser la reproduction de comportements violents. »
D’où l’importance, pour les parents, d’établir transparence et dialogue. Lorsque de telles situations surviennent, expliquer les raisons de la décision, accueillir la souffrance de l’enfant et de ne jamais minimiser son chagrin sont essentiels.
Par Nathalie DUNAND
[email protected]
Annexes
Frank Ascione – Psychologue américain, considéré comme l’un des pionniers des recherches sur le lien entre violence envers les animaux et violences familiales : « Depuis 1987, les psychiatres admettent que la maltraitance des animaux est un symptôme important d’un comportement antisocial dans le présent et potentiellement dans le futur. » (Frank Ascione, Professeur de psychologie à l’université d’Utah – USA)
À lire ce week-end sur Info-chalon
À l'occasion de cette Journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie, Info-chalon poursuit cette série consacrée à la protection animale.
-
« Ils partent avec nous ! » Les conseils de la clinique vétérinaire Vétélios pour partir sereinement en vacances avec son animal
-
La classe de 3ème6 du collège Pasteur de Saint Rémy remporte le 1er prix départemental et le 3ème prix académique du Concours Nationale de la Résistance et de la Déportation.
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
Près de 20 hectares touchés par l'incendie à Mercurey
-
Vous savez quoi ? Vous avez chaud ? Le pire arrive d'ici quelques jours
-
CANICULE - Le Préfet de Saône et Loire interdit toutes les manifestations sportives de plein-air, ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four