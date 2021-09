BILLARD CLUB CHALONNAIS - James Mercier renouvelé dans ses fonctions de président

Retour sur l'assemblée générale du Billard Club Chalonnais où le président James Mercier accueillait Philippe Finas Adjoint en charge des sports, Thierry Thévenet Président de l'OMS et l'ensemble des adhérents. Le président a remercié le bureau pour son travail exemplaire : Sandrine Ducros secrétaire, Patrice Gautier trésorier, Jerome Richard responsable compétitions, Alain Bouvrande responsable salle, Serge Lageneste responsable billard et électricité, Eric Soler responsable cours de billard francais, Ludovic Roch responsable cours billard américain, Mélanie Richard responsable buvette et Bernard Jacob responsable presse, achat matériel et commission de discipline.

Le président s'est dit très satisfait de la participation au forum des associations début septembre avec de très nombreux visiteurs et des trois soirées découverte. Suite a l'assemblée , le bureau s'est réuni et a élu à l'unanimité James Mercier Président, Sandrine Ducros Secrétaire et Patrice Gautier Trésorier. A noter que les compétitions vont reprendre dès le week end prochain avec le premier tournoi de Cadre dans les différentes catégories.