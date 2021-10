Bienvenue à Gabriel COMTE

Gabriel COMTE est né le 4 octobre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après ses deux frères jumeaux, Timéo et Jules, 4 ans 1/2, de Justine et Adrien COMTE. La maman est conseillère bancaire et le papa est technicien de maintenance. Toute la petite famille demeure à Chagny.