AVIS DE DECES - Madame Isabelle COLSON

CHAMPFORGEUIL



Roger Blaise,

son conjoint ;

Marie-Ange Blaise, Mélanie Blaise, Bryan Blaise,

ses enfants et leur conjoint ;

ses petits-enfants ;

ses frères et soeurs ;

Les familles Colson et Clain ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Isabelle COLSON

à l'âge 56 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 27 octobre 2021 à 10h30 en l'église de Champforgeuil, suivie de la crémation.