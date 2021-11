AVIS DE DECES - Madame Suzanne SASSIGNOL née THIBAUT

CHALON-SUR-SAÔNE, CHAMPFORGEUIL, - ALLEREY-SUR-SAÔNE, DIJON



Pascal et Annie,

Bruno et Madeleine,

Nathalie et Laurent,

ses enfants ;

Bénédicte, Bérangère, Guillaume, Cécile,

ses petits-enfants ;

Marie-Thérèse et Jean-Pierre Cornet,

sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ainsi que toute sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne SASSIGNOL

née THIBAUT

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 5 novembre, à 10 heures, en l'église de Crissey Village.

Suzanne repose à la chambre funéraire, 115 avenue Boucicaut.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.