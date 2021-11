AVIS DE DECES - Madame Antoinette BARD née MOLARD

SENNECEY-LE-GRAND



Dominique et Lionel, Odile,

ses filles et son gendre ;

Julie, Charlie et Jean-Baptiste,

ses petites-filles ;

Orso, son arrière-petit-fils ;

Mylène, sa nièce,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Antoinette BARD

née MOLARD

dite « Taney »

survenu à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le vendredi 26 novembre 2021, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.