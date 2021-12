AVIS DE DECES - Monsieur Gabriel LACHENAUD

ALLEREY-SUR-SAÔNE



Séverine et Dominique,

Caroline et Cédric (†),

Nicolas et Heidi,

ses enfants et leurs conjoints ;

Charlotte, Tristan, Luc, Coline, Roman,

ses petits-enfants ;

Paulette,

son ex-épouse ;

ses frères et sœurs ;

ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

ainsi que toute sa famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Gabriel LACHENAUD

survenu à l'âge de 69 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 10 décembre à 11h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

Gabriel repose à la chambre funéraire de Ciel.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.