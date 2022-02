La salle du Bicentenaire a accueilli plus de soixante-dix personnes à la Dictée du Rotary 2022

Alors que le Covid-19 continue à sévir, avec notamment son variant Omicron, doit-on maintenir ou faut-il ne pas maintenir l’édition 2022, programmée le premier samedi de février. Après avoir entendu le premier ministre Jean Castex et le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran annoncer un desserrement progressif des contraintes sanitaires, ils ont décidé de conserver la date. Et on peut dire que bien leur en a pris, car la réussite a été au bout de leur persévérance.

Avec une soixante-dizaine de participants, dont huit jeunes, réunis pour la quatrième fois à la salle du Bicentenaire par la même passion de l’orthographe. Une affluence plus restreinte que lors de la précédente édition, où l’on avait approché la centaine de personnes, mais, afin d’éviter tout risque de foyer de contagion, les organisateurs avaient sagement pris la décision d’instaurer une jauge.

La fin de Charles le Téméraire

Pour cette reprise, après un an d’interruption - l’édition 2021, repoussée plusieurs fois, ayant été en définitive annulée - c’est un voyage dans le temps qui a été proposé aux adultes et aux adolescents. Avec un texte librement adapté du livre de Jean-Pierre Soisson consacré à Charles le Téméraire et paru en 1997. Dans la version longue Laurence Aubert (3 fautes) a devancé Jeannine Batail (4 fautes), puis Anne-Marie Lederman, Marie-Françoise Perrier et Michel Baguet (5 fautes). Dans la version courte Claire Kaag (1,5 faute) a précédé Laure Desmaris-Versaille, Timothée Estachy et Joël Bassier (3 fautes). Comme chaque année, le texte a été lu par Alain Gaudray, maire de Fragnes-La Loyère, qui avait troqué sa blouse de médecin pour celle de maître d’école. La scène de la salle du Bicentenaire s’étant transformée en une salle de classe d’autrefois grâce à la complicité du Musée de l’Ecole en Chalonnais de Saint-Rémy.

L’amitié entre un animal et un enfant

Quant aux enfants, ils ont planché sur un texte extrait du roman de Daniel Pennac intitulé L’Œil du loup. Dans ce livre paru en 1984 le prix Renaudot 2007 raconte une belle histoire d'amitié entre un vieux loup d'Alaska borgne et un enfant africain orphelin. Dans la catégorie école primaire (CM1-CM2) Justine Goutheraud s’est montrée la meilleure devant sa sœur Elsa et Julian Raoult, tandis que dans la catégorie collège (6e - 5e) c’est Clément Estachy qui s’est distingué en faisant mieux qu’Inès Kefi.

En faveur de PEL’MEL

L’inscription à cette action nationale, organisée par le Rotary à l’approche de la Semaine de la langue française et de la francophonie, était à nouveau gratuite mais chacun des participants pouvait faire un don à l’association chalonnaise PEL’MEL, qui depuis 1995 avec sa cinquantaine de bénévoles lutte contre ce véritable fléau qu’est l’illettrisme. Comme l’a rappelé Danielle Berthier, présidente de PEL’MEL, venue faire la Dictée du Rotary avec quelques membres de l’association, l’illettrisme touche en France 7% de la population de 18 à 65 ans, soit 2,5 millions de personnes. Comme l’indiquait un panneau informatif l’illettrisme n’est pas une fatalité, et si la Dictée du Rotary peut sensibiliser nos compatriotes sur ce problème elle a toute sa raison d’être...

Gabriel-Henri THEULOT