37e Meeting National du Grand Chalon de Natation (Suite) : Anastasia Urbaniak et Angèle Maumy, les reines de la natation chalonnaise

Avec ces deux là, les bassins chalonnais sont bien gardés ! Les résultats, podiums des finales de samedi, l’interview d’Anastasia Urbaniak et le photoreportage info-chalon !

Samedi 12 février 2022, à partir de 16 heures 30, se déroulait au Centre Nautique Chalonnais, les finales du 37e Meeting National du Grand Chalon Natation. Cette compétition de renommée internationale permettait aux nageuses et nageurs chalonnais de pouvoir se confronter aux autres nageurs français mais aussi aux suisses, tunisiens, ukrainiens…

Côté féminin chalonnais : Une nouvelle fois les nageuses chalonnaises ont brillé lors des finales de samedi les satisfactions de plusieurs podiums et de nombreuses qualifications en finale A et B. Tout d’abord Angèle Maumy qui récidive avec une médaille d’or en 200 mètres brasse après une victoire hier au 100 mètres brasse. Pour la petite sirène chalonnaise Anastasia Urbaniak , les podiums s’enchainent, après les médaille d’Or au 50 mètres nage libre et médaille d’argent au 100 mètres papillon hier, ce samedi ce sont deux médailles d’Or qui viennent s’ajouter à la collection de cette championne de natation chalonnaise : Le 200 mètres nage libre et le 50 mètres papillon. La relève chalonnaise est là aussi avec la médaille d’argent pour Lorine Picard et la médaille de bronze d’Alix Predine toutes les deux en finale A du 100 mètre Dos. A noter aussi la belle 5ème place pour Mai-Lan Bernard en 400 mètres 4 nages en finale A.

Côté masculin chalonnais : La belle médaille d’argent de Clément Rivière en finale A du 50 mètres papillon. La belle médaille de bronze de Waël El Faqir et la belle 4eme place de son collègue de club Guillaume Wagner en finale A du 100 mètres dos messieurs. La belle 4ème place de Tony Machuret devant son collègue de Club Clément Rivière (5ème) en finale A du 200 mètres nage libre. Coté masculin la relève arrive aussi avec la 3ème place d’Arthur Maze en finale B du 200 mètres nage libre et la 3ème place de Thomas Frérot en finale B du 200 mètres brasse messieurs.

Anastasia Urbaniak confiait à info-chalon.com : « Je suis très contente de la journée d’aujourd’hui comme celle d’hier, parce que nous sommes en pleine période de travail donc on sait que l’on ne va pas faire nos meilleurs temps et malgré tout j’ai fait de meilleurs temps donc je suis contente. Néanmoins, on est fatigués car on est en période de charge et on n’a pas du tout relâché avant cette compétition. Nous allons partir en stage mardi à Fuerteventura, donc c’était le dernier travail avant le stage. Pourtant j’appréhendais un peu car je savais que cela allait faire mal vu que l’on est dans le dur mais finalement je me suis fait plaisir ! ».

Question info-chalon : Dans le 200 mètres nage libre vous êtes malmenée et malgré tout vous gagner à la fin, c’est quoi votre stratégie ?

« Alors à la base, le 200 mètres, ce n’est pas trop mon truc ! J’ y suis allée tout en sachant que je ne sais pas trop gérer ce genre de course donc j’ai fait le 1er 100 mètres en gardant un peu de réserve le 3ème 50 mètres toujours en en gardant sous la pédale pour pouvoir finir la course correctement et finalement quand j’ai vu que dans le dernier 50 mètres j’étais à la hauteur des autres comme j’ai vu que je me sentais bien, j’ai donc accéléré en m’amusant et cela a marché ! ».

Question info-chalon : Il vous reste des courses ce dimanche ?

« Oui, je vais enchainer avec le 50 mètres dos, 50 mètres brasse et le 100 mètres crawl et il n’y aura pas beaucoup de temps de récupération donc cela va finir mon travail et comme j’aime bien ces courses, on ne sait jamais ! »

Résultats et podiums

1500 mètres nage libre dames (meilleure série)

1ère Valentine Leclercq (Natation Villefranche en Beaujolais) 2ème Emma Fredersdorf (SN Metz) 3ème Ilona Hadhoum (Alliance Natation Besançon)

1500 mètres nage libre messieurs (meilleure série)

1er Valentin Duteil (AAS Sarcelles Natation 95) 2ème Lucas Falla (AAS Sarcelles Natation 95) 3ème Guihlem Mourier (Dauphins Romanais Péageois)

400 mètres 4 nages dames (finale A)

1ere Manon Domingeon (Natation Villefranche en Beaujolais) 2ème Salome Demace (Renens Natation) 3ème Manon Fabre (Natation Villefranche en Beaujolais)

400 mètres 4 nages messieurs (finale A)

1er Hugo Jean (Lyon Natation Métropole) 2ème Balint Ashton (Sui Schwimmverien) 3ème Louis Attavay (Villeurbanne Natation)

100 mètres dos dames (finale A)

1ère Carla Mailharrou (Natation Villefranche en Beaujolais) 2ème Lorine Picard (CN Chalon-sur-Saône) 3ème Alix Predine (CN Chalon-sur-Saône)

100 mètres dos messieurs (finale A)

1er Julien Ballouard (Villeurbanne Natation) 2ème Evan Galle-Michon (Grenoble Alp 38) 3ème Waël El Faqir (CN Chalon-sur-Saône)

200 mètres nage libre dames (finale A)

1ere Anastasia Urbaniak (CN Chalon-sur-Saône) 2ème Valentine Leclercq (Natation Villefranche en Beaujolais) 3ème Gladys Maylie-Larose (RC Bron Décines Natation)

200 mètres nage libre messieurs (finale A)

1er Jordan Pothain (AAS Sarcelles Natation 95) 2ème Ahmed Jaouadi (Grenoble Alp 38) 3ème Jérémy Leterme (RC Bron Décines Natation)

200 mètres brasse dames (finale A)

1ère Angèle Maumy (CN Chalon-sur-Saône) 2ème Sara Majdi (Grenoble Alp 38) 3ème Marie Robert (RC Bron Décines Natation)

200 mètres brasse messieurs (finale A)

1er Antoine Mineau (Renens Natation) 2ème Cédric Veuve (Sui Schwimmverien) 3ème Mathieu Papez (Renens Natation)

50 mètres papillon dames (finale A)

1ere Anastasia Urbaniak (CN Chalon-sur-Saône) 2ème Lili-rose Berthelot (AS Roanne Natation) 3ème Marie Naffah (Natation Villefranche en Beaujolais

50 mètres papillon messieurs (finale A)

1er Yanis Dutel (SC Thionville) 2ème Clément Rivière (CN Chalon-sur-Saône) 3ème Jordan Pothain (AAS Sarcelles Natation 95)

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique Melin Vice-présidente en charge des sports, Paul Charles de l’O.M.S et Marie Amiot, Principale-Adjoint du Collège Jean Vilard.

Clin d’œil sur un joyeux anniversaire à Cécile qui fait partie des arbitres officiels.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B et Hugo