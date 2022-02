Match de Fédérale 2 Poule 2 : RTC 30 - Antony Métro 31, Chalon ne trouve pas les solutions et s’incline

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait en match retour (match de retard) de la saison du championnat de fédérale 2 (poule 2), l’équipe d’Antony Métro 92, une équipe positionnée dans la dernière zone du championnat, à la 10ème place mais qui a infligé une correction à l’équipe de Metz lors de l’avant dernière journée des matchs retour 41 à 24 et qui s’est inclinée de justesse à domicile contre Grand Dole 27 à 29.

L’équipe de Rudy Léger elle, restait sur une spirale positive de victoire à domicile. En effet, les chalonnais ont dû batailler ferme pour obtenir les deux dernières victoires à la maison mais n’est-ce pas comme cela que l’on conforte un groupe ? Il fallait donc coûte que coûte, engranger ce capital confiance et obtenir une victoire chalonnaise pour se repositionner correctement dans le milieu du classement. A l’aller, les chalonnais avait effectué une belle performance en ramenant le nul 22 à 22 sur les terres parisienne d’Antony et en ayant mené pendant une grande partie du jeu avant de se faire égaliser dans les dernières minutes.

Les supporters chalonnais allaient-ils retrouver l’équipe séduisante chalonnaise du début de saison à savoir très compact dans tous les secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu, percussions...) ? Les tangos allaient-ils à nouveau rendre les terres chalonnaises inviolables ? Les chalonnais ont ils été à la hauteur de la rencontre ?

Terrain : Pelouse Condition atmosphérique : Temps ensoleillé

Vent : froid et Tourbillonant Affluence : 500 spectateurs

Entraineurs Chalon: Rudy Leger Pour Orleans : G Oriol

Adjoint de terrain Chalon : Arnaud Levasseur Pour Orléans : X Carvallo et E Moreau

Arbitrage : Quentin Lallemand Délégué du match : Raphael Pacaud

Carton jaune pour Chalon : Pages (25’), Ben Rhama (44’), Toti (75’)

Carton jaune pour Antony Métro 92 : Bayle (18’),Meunier (32’)

Carton Rouge pour Chalon : Colas (44’)

Carton Rouge pour Antony Métro 92 : Bayle (44’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Renaud, Grillot et Muntz par Toti, Vivian Gonon et Takouachet 47’ et Duc et Cottenceau par Fernandes et Oliveira (52’),

Rentrées à Antony Métro 92 : Delpierre par Rollini (49’) Mendes par un joueur de la B

Résumé (début du match 15 H 00)

Si les chalonnais pensaient pouvoir enchainer une troisième victoire à domicile assez facilement contre Antony Métro 92, ils vont vite comprendre tout au long de la partie que la confrontation face aux Antoniens ne sera pas de tout repos. Pourtant, on ne donne pas cher des joueurs visiteurs qui prennent 4 pénalités pour mauvais placement sur regroupement en début de match (2’, 3’, 4’) dont la dernière dans leur camp suite à une faute de placement située à 22 mètres de leur poteau, pénalité transformée par Vincent Genevois (Chalon 3 Antony 0, 5’). Antony qui croit faire le plus dur sur un contre et qui croit obtenir un essai suite à une mêlée dont Righi échappe à la vigilance chalonnaise et aplatit au milieu des poteaux mais essai refusé par l’arbitre suite à une pénalité en faveur de Chalon (10’). Mais Antony continue de pousser et les chalonnais reculent et vont commettre eux aussi une faute sur un regroupement qui verra le numéro 10 Dube transformer la pénalité (Chalon 3 Antony Métro 3, 12’). Les chalonnais vont alors se retrousser les manches et sur une belle action collective, c’est Mathis Greneron qui va aplatir le cuir derrière les poteaux parisiens. Pénalité, qui sera transformée par Vincent Genevois (Chalon 10 Antony Métro 3, 14’). Chalon continue de pousser et met la défense adverse à la faute sur regroupement pour obtenir une nouvelle pénalité à 22 mètres des poteaux qui sera transformée par Vincent Genevois (Chalon 13 Antony Métro 3, 19’). Sur le renvoi, une faute chalonnaise sera sanctionnée et permettra au numéro 10 Dube de transformer la pénalité (Chalon 13 Antony Métro 6, 20’). Chalon recule et va être mis à nouveau à la faute mais la pénalité légèrement face au poteau sera ratée par le numéro 10 Dube (26’). Chalon est dominé maintenant et sur une action collective et un contre rondement mené, c’est Périna qui va déborder sur l’aile gauche la défense chalonnaise et aplatir derrière la ligne. Un essai qui sera transformé par Dube, (Chalon 13 Antony Métro 13, 20’). Chalon sera pénalisé une nouvelle fois pour un hors-jeu à 50 mètres de ses poteaux mais la transformation sera réussie par le numéro 10 Dube, (Chalon 13 Antony Métro 16, 31’). Chalon n’y arrive plus en cette fin de première mi-temps et ce sont une nouvelle fois les visiteurs qui suite à une mêlée à 10 mètres face aux poteaux chalonnais vont connaitre le bonheur. le numéro 10 Dube feintait sa passe et mystifiait la défense chalonnaise pour aplatir au milieu des poteaux. Il se faisait justice lui-même en transformant la pénalité, (Chalon 13 Antony Métro 23, 38’). Score qui restera inchangé jusqu’à la coupure des citrons.

Début de seconde mi-temps :

Au début de seconde mi-temps, les esprits vont s’échauffer et on assiste à des amabilités entre joueurs. L’arbitre va sortir deux cartons rouges, un pour chaque camp plus un carton jaune afin de calmer les esprits (44’). Une fois la séance de caresses terminées le jeu reprenait son cours et les chalonnais obtenait une pénalité face aux poteaux qui était transformée par Vincent Genevois (Chalon 16 Antony Métro 23, 49’). Mais Chalon va une nouvelle fois se faire surprendre suite à une action collective parisienne et c’est le numéro 15 Travers qui va déborder sur l’aile droite pour aplatir dans l’embut chalonnais. Essai qui ne sera pas transformé par Dube, (Chalon 16 Antony Métro 28, 59’). Chalon va alors réagir et suite à un maul de progression impossible à stopper les chalonnais aplatissent en force. Un essai transformé par Genevois (Chalon 23 Antony Métro 28, 68’). Chalon récidive une nouvelle fois par un nouvel essai suite à une belle action collective et un bel essai de Vivian Gonon, essai transformé par Genevois, (Chalon 30 Antony Métro 28, 59’). Chalon pensait avoir fait le plus dur mais ce n’était sans compter sur l’abnégation des visiteurs qui vont obtenir une nouvelle pénalité face aux poteaux chalonnais et qui sera transformée par Dube, (Chalon 30 Antony Métro 31, 75’). Chalon est vexé et maintenant désire faire son retour au score, alors les joueurs chalonnais se lancent à l’assaut des poteaux antoniens pour obtenir une belle pénalité à 22 mètres légèrement côté gauche face au poteau mais malheureusement la frappe du buteur chalonnais Genevois verra le ballon aller frapper le poteau et revenir en jeu (78’). Sur le renvoi des visiteurs les chalonnais poussent une nouvelle fois les visiteurs à la faute et obtiennent une nouvelle pénalité dans le temps additionnel. Malheureusement le buteur chalonnais Genevois ne convertira pas la pénalité (81’) et la rencontre se soldera par une défaite chalonnaise.

Clin d’œil aux charmantes hôtesses qui distribuent les places des matchs

Félicitations à l'équipe B du RTC pour sa belle victoire sur Antony 40 à 7

Prochain match, rencontre à Grand Dole

