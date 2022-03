L'Elan Chalon annonce le retour de Romain Chenaud et le départ d'Ali Bouziane

.... de son équipe professionnelle. C'est une ambition que je partage», assure Romain Chenaud qui a formé des joueurs venus des grands noms du basket et qui aura passé deux saisons à Limoges.

Arrivé à Chalon en juillet 2019 pour occuper le poste d’entraîneur de l’Equipe Espoirs et responsable de la formation, Ali BOUZIANE, en fin de contrat en juin 2022, a informé les dirigeants de l’Elan Chalon de son souhait de ne pas poursuivre cette mission à l’issue de cette saison.

Compte tenu des échéances à venir, notamment le recrutement de la génération 2007, nous avons réussi à rapidement valider son successeur, qui même s’il a encore une saison à réussir avec son club actuel, va apporter par cette annonce une garantie aux joueurs et à leurs familles quant au fonctionnement à partir de juillet prochain.

Nous sommes donc heureux d’annoncer le retour de Romain CHENAUD au poste de Responsable du Centre de Formation et entraîneur de l’équipe Espoirs à compter du 1er juillet 2022.

Après un nouveau challenge de 2 ans en tant qu’assistant de l’équipe professionnelle au sein du CSP Limoges, Romain va reprendre une fonction qui lui est chère, à savoir la formation des jeunes.

A seulement 39 ans et déjà 19 ans de carrière à l’Elan Chalon, Romain s’est forgé une solide carte de visite : Champion de France Cadets 2007, un doublé en 2013 Champion de France Espoirs et Trophée du Futur, accompagné d’une distinction d’entraîneur de l’année.

Plus important encore, il a formé et accompagné de nombreux jeunes vers le monde professionnel, comme Clint Capela, Yakuba Ouattara, Nicolas Lang, David Michineau, Axel Bouteille, Mathias Lessort, et tant d’autres. A l’issue de la saison 2018-2019, il emmène l’équipe Espoirs de l’Elan Chalon une nouvelle fois jusqu’en finale du Trophée du Futur.

Romain a également été entraîneur adjoint de l’équipe de France U19, avec laquelle il a remporté la médaille de bronze aux Championnats du Monde 2019.

Réactions :

Rémy Delpon : « Je tiens au nom du club à remercier Ali non seulement pour ce qu’il a apporté à l’Elan Chalon en 3 saisons mais aussi pour sa correction de nous avoir informés assez tôt pour pouvoir nous organiser sachant que nous sommes en pleine période de recrutement. Cela dit l’aventure ne s’arrête pas aujourd’hui, nous avons encore des objectifs pour cette fin de saison avec notamment la participation aux playoffs.

Un grand merci aussi aux dirigeants du CSP Limoges pour leur attitude, les échanges et l’acceptation du timing pour la communication. Nous sommes bien évidemment heureux d’enregistrer le retour de Romain dont l’expérience à Limoges et le recul pris depuis deux ans seront un atout précieux. Avec ce recrutement, l’Elan Chalon confirme, si besoin était, que la formation est et restera la valeur numéro 1 du club, son ADN. »

Romain Chenaud : « Après ces deux années riches en expérience au sein du CSP, j'avais le désir de réinvestir celle-ci dans un secteur qui m'est cher, celui de la Formation. Le Club de l'Elan Chalon souhaite voir régulièrement, émerger de jeunes talents pour contribuer aux performances de son équipe professionnelle. C'est une ambition que je partage, et je suis donc ravi que ses dirigeants me fassent confiance pour contribuer à la concrétisation de celle-là.

J'approche ce nouveau challenge avec beaucoup d'enthousiasme, mais j'ai à cœur de poursuivre et terminer mon parcours limougeaud de la plus belle des manières au sein d'un staff et une équipe très investis ».

Photo d'archive :

Romaind Chenaud était venu le 12 décembre pour saluer le parcours exceptionnel de Dominique Juillot à la Présidence de l'Elan Chalon... Dominique Juilot avait été le premier à lui faire confiance. Il n'a pas eu tort