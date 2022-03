AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre RIDARD

CHAMPFORGEUIL



Françoise, son épouse ;

Karine et Guillaume, Emmanuel et Céline,

Arnaud et Tifenn,

ses enfants ;

Camille, Clément, Laura, Clara, Alana, Mathéo,

ses petits-enfants chéris ;

ainsi que toute la famille,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre RIDARD

survenu à l'âge de 68 ans.

La cérémonie aura lieu lundi 7 mars à 11h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Jean-Pierre repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy où vous pourrez lui rendre un dernier hommage.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.