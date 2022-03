ÉLAN CHALON : Jordan Aboudou et Roland Freimanis arrivent pour renforcer l’effectif

Jordan Aboudou arrive en qualité de pigiste médical de Babacar Niasse.

Après avoir disputé la première phase de la Basketball African League avec le club de DUC Dakar, le natif de Colombes va retrouver l’Elan Chalon où il était arrivé en juillet 2009 en qualité de stagiaire. Signataire de son 1er contrat professionnel de 3 ans en 2011 « Balou » a été l’un des artisans du triplé de 2012, a participé à une Euroleague et une Eurocup avec son club formateur.

Après 2 années au BCM Gravelines, il s’engage à Monaco qu’il quittera en décembre 2017 pour rejoindre Fos sur Mer avec qui il accèdera à la ProA à l’issue des playoffs.



Lors de sa dernière saison en ProB avec la JAV Vichy en 2020/2021, Jordan cumulait 13 points 3,8 rebonds et 2,2 passes de moyenne avant de se blesser.

Revenu sur les parquets en novembre dernier, il avait choisi le Sénégal pour se relancer. Il arrivera à Chalon ce mercredi.



Un second pigiste médical à l’Elan Chalon

Suite à l’indisponibilité de Mickaël Gelabale, l’Elan Chalon recrute un second pigiste médical en la personne de Rolands Freimanis. International letton, ce poste 4/5 de 2,08m et 34 ans, a quitté le club de Nizhny Novgorod où il évoluait depuis le début de saison (9,5 points et 3,5 rebonds de moyenne en VTB League, 9,7 et 3,8 en Basketball Champions League).

Doté d’une solide expérience internationale en club comme en sélection, il a disputé sa meilleure saison statistique l’an passé au sein du club polonais de Zielona Gora avec 17,8 points 5,6 rebonds et 1,4 passes de moyenne dans la prestigieuse VTB League.



Jordan ABOUDOU en bref :

Né le 30 janvier 1991 à Colombes (France)

Allier Fort, Ailier, 2m01

Palmarès :

2011 : Vainqueur de la Coupe de France (Elan Chalon)

2012 : Champion de France, Vainqueur de la Semaine des As et de la Coupe de France (Elan Chalon)

2017 : Vainqueur de la Leaders Cup (AS Monaco)



Rolands FREIMANIS en bref :

Né le 21 janvier 1988 à Gulbene (Lettonie)

Allier Fort, Pivot, 2m08

Palmarès :

2016: Champion d’Estonie

2019 et 2020 : Vainqueur Coupe de Pologne