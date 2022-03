La Saône et Loire embarque pour le Salon du Randonneur

La Saône-et-Loire est un territoire très apprécié des Lyonnais tant pour sa proximité (moins d'1 heure de route), que pour ses espaces verdoyants, sa gastronomie, son patrimoine viticole mais aussi ses itinéraires de randonnées (pédestre, vélo, fluviale et équestre). Pour cette 14ème édition du salon, le département de Saône-et-Loire sera accompagné de 5 partenaires touristiques pour donner aux visiteurs du salon toujours plus d'idées de randonnées et de séjours, avec à la clé peut-être l'envie de s'y installer ?

Les offices de tourisme du Sud Bourgogne (Mâcon, Cluny, Tournus, Matour), du Grand Autunois-Morvan, du Charolais- Brionnais, de la Bresse bourguignonne et le Comité départemental de randonnée pédestre de Saône-et-Loire animeront le stand de 36m2, à travers des dégustations de produits locaux ou encore des jeux-concours pour tenter de gagner des expériences à vivre en Saône-et-Loire.

Un coup de projecteur sera donné sur la sortie du tout nouveau topoguide "La Saône-et-Loire à pied...®", mettant à l'honneur 24 circuits de randonnée à travers tout le département.

Les professionnels du tourisme seront présents tout au long des 3 jours sur le stand C18-D19 de 10h à 19h (18h le dimanche).