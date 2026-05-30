Chalon sur Saône
Finales des Championnats de France Juniors U 15 et U18 de natation (5ème journée, vendredi)
Par J.P.B
Publié le 30 Mai 2026 à 08h00
Les résultats et le photoreportage info-chalon.com
Du lundi de pentecôte du 25 mai au samedi 30 mai 2026 (à partir de 17 heures 30 à 19 heures 30), se déroulent à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Finales des Championnats de France Juniors U15 et U 18. Une compétition qui s’est déroulée ce vendredi 29 juin en présence de Jean Yves Mazué, Adjoint en charge des Sports à la ville de Chalon-sur-Saône, de Clotilde Allègre, Conseillère Municipale en charge du suivi des événements sportifs et de Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais.
Une compétition qui regroupe 827 participants soit 371 nageuses et 456 nageurs représentants 245 structures.
Une compétition qui commençait par la présentation des arbitres,
La présentation des deux arbitres au buzzer de départ,
L’hymne national de la Marseillaise,
Info-chalon était présent ce vendredi 29 juin 2026 au bord du bassin à 17 h 30 pour assister aux finales et à la revanche sur 400 mètres nage libre messieurs entre Rami Rahmouni (victoire sur 800 mètre nage libre de Rami Rahmouni US Créteil Natation ) et Adrien Espriet, mais une nouvelle fois le nageur du KSA a remporté le duel, ce qui n’empêche pas Adrien Espriet Lille Métropole Natation d’être une nouvelle fois Champion de France.
Le sacre de l’amiénoise Jeanne Chevalier qui remporte plusieurs titres de Championne de France (50 mètres dos, 200 mètres dos, 100 mètres nage libre…).
Le duel en brasse entre Bayle, Roland et Valmont Malanda, remporté de la tête et des épaules par Marius Bayle (ASM Chamalières Natation).
Le duel en 200 mètres papillon messieurs entre Grégoire Charmasson, Couenne Bensabeur et Sauveur Cristofini remporté avec brio par Matéo Grégoire-Charmasson (Nautic Club Nîmes).
Côté de la Saône et Loire les performances de Timothé Jay de Mâcon qui accède à plusieurs podiums des championnats de France.
Coté Chalonnais, la bonne performance de Sarah Hoareau qui termine 2ème de la finale B et qui échoue à 2 centièmes du podium U15 en 100 mètres nage libre dame.
Podiums des Championnats de France juniors 2026
400 mètres Nage Libre Messieur U15 (Finale A)
1er Jules Demaldent SN Versailles
2ème Kylian Loiseau AS Corbeil Essonne
3ème Rafaël Albores-Sanchez (Bel) Ardennes rives de Meuse Natation
3ème Paul Kerforn CA Orsay
400 mètres Nage Libre Messieurs U18 (Finale A)
1er Rami Rahmouni US Créteil Natation
1er Adrien Espriet Lille Métropole Natation
2ème Titouan Par CN Cévennes Alès
3ème Mathias Riccio Mulhouse O.N
200 mètres Dos Dames U15 (Finale A)
1ère Adèle Demacon Charleville Mèzières Natation
2ème Eliza Nikandrov AS Monaco Natation
3ème Elina Defaix CSN Guyancourt
3ème Mathilde Viennois Mulhouse O.N
200 mètres Dos Dames U18 (Finale A)
1ere Jeanne Chevalier Amiens Métropole Natation
2ème Adèle Demacon Charleville Mèzières Natation
3ème Romane Burnet stade Olympic Chambéry
50 mètres brasse Messieurs U15 (Finale A)
1er Colas Simonot Troyes ON
2ème Antonin Viano Natation Villefranche en Beaujolais
3ème Timothé Jay Mâcon Natation
50 mètres brasse Messieurs U18 (Finale A)
1er Marius Bayle ASM Chamalières Natation
2ème Mäelan Valmont-Malanda EN Caen
3ème Nolan Roland C Paul-Bert Rennes
200 mètres Papillon Messieurs U15 (Finale A)
1er Kamil Chetoui CN Cevennes Alès
2ème Louis Matusik Charleville-Mèzières natation
3ème Omar Memmi (TUN) Olympic Natation
3ème Mattéo Flèche CMO Vénissieux
200 mètres Papillon Messieurs U18 (Finale A)
1er Matéo Grégoire-Charmasson Nautic Club Nîmes
2ème Paolo Couenne Bensabeur EN Caen
3ème Sauveur Cristofini GFC Ajaccio
100 mètres nage libre Dames U15 (Finale A)
1ere Lison Roussel Alliance Dijon Natation
2ème Elaya Jacquier CO Saint Dizier Natation
3ème Loane Schmitt Dauphins de Saint louis
100 mètres nage libre Dames U18 (Finale A)
1ere Jeanne Lechevalier Amien Métropole Natation
2ème Maeline Bessard Grenoble Alp’38
3ème Maeva Soldermann Dauphins de Saint Louis
Le photoreportage info-chalon.com
J.P.B
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