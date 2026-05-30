Finales des Championnats de France Juniors U 15 et U18 de natation (5ème journée, vendredi)

Les résultats et le photoreportage info-chalon.com

Du lundi de pentecôte du 25 mai au samedi 30 mai 2026 (à partir de 17 heures 30 à 19 heures 30), se déroulent à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Finales des Championnats de France Juniors U15 et U 18. Une compétition qui s’est déroulée ce vendredi 29 juin en présence de Jean Yves Mazué, Adjoint en charge des Sports à la ville de Chalon-sur-Saône, de Clotilde Allègre, Conseillère Municipale en charge du suivi des événements sportifs et de Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais.

Une compétition qui regroupe 827 participants soit 371 nageuses et 456 nageurs représentants 245 structures.

Une compétition qui commençait par la présentation des arbitres,

La présentation des deux arbitres au buzzer de départ,

L’hymne national de la Marseillaise,

Info-chalon était présent ce vendredi 29 juin 2026 au bord du bassin à 17 h 30 pour assister aux finales et à la revanche sur 400 mètres nage libre messieurs entre Rami Rahmouni (victoire sur 800 mètre nage libre de Rami Rahmouni US Créteil Natation ) et Adrien Espriet, mais une nouvelle fois le nageur du KSA a remporté le duel, ce qui n’empêche pas Adrien Espriet Lille Métropole Natation d’être une nouvelle fois Champion de France.

Le sacre de l’amiénoise Jeanne Chevalier qui remporte plusieurs titres de Championne de France (50 mètres dos, 200 mètres dos, 100 mètres nage libre…).

Le duel en brasse entre Bayle, Roland et Valmont Malanda, remporté de la tête et des épaules par Marius Bayle (ASM Chamalières Natation).

Le duel en 200 mètres papillon messieurs entre Grégoire Charmasson, Couenne Bensabeur et Sauveur Cristofini remporté avec brio par Matéo Grégoire-Charmasson (Nautic Club Nîmes).

Côté de la Saône et Loire les performances de Timothé Jay de Mâcon qui accède à plusieurs podiums des championnats de France.

Coté Chalonnais, la bonne performance de Sarah Hoareau qui termine 2ème de la finale B et qui échoue à 2 centièmes du podium U15 en 100 mètres nage libre dame.

Podiums des Championnats de France juniors 2026

400 mètres Nage Libre Messieur U15 (Finale A)

1er Jules Demaldent SN Versailles

2ème Kylian Loiseau AS Corbeil Essonne

3ème Rafaël Albores-Sanchez (Bel) Ardennes rives de Meuse Natation

3ème Paul Kerforn CA Orsay

400 mètres Nage Libre Messieurs U18 (Finale A)

1er Rami Rahmouni US Créteil Natation

1er Adrien Espriet Lille Métropole Natation

2ème Titouan Par CN Cévennes Alès

3ème Mathias Riccio Mulhouse O.N

200 mètres Dos Dames U15 (Finale A)

1ère Adèle Demacon Charleville Mèzières Natation

2ème Eliza Nikandrov AS Monaco Natation

3ème Elina Defaix CSN Guyancourt

3ème Mathilde Viennois Mulhouse O.N

200 mètres Dos Dames U18 (Finale A)

1ere Jeanne Chevalier Amiens Métropole Natation

2ème Adèle Demacon Charleville Mèzières Natation

3ème Romane Burnet stade Olympic Chambéry

50 mètres brasse Messieurs U15 (Finale A)

1er Colas Simonot Troyes ON

2ème Antonin Viano Natation Villefranche en Beaujolais

3ème Timothé Jay Mâcon Natation

50 mètres brasse Messieurs U18 (Finale A)

1er Marius Bayle ASM Chamalières Natation

2ème Mäelan Valmont-Malanda EN Caen

3ème Nolan Roland C Paul-Bert Rennes

200 mètres Papillon Messieurs U15 (Finale A)

1er Kamil Chetoui CN Cevennes Alès

2ème Louis Matusik Charleville-Mèzières natation

3ème Omar Memmi (TUN) Olympic Natation

3ème Mattéo Flèche CMO Vénissieux

200 mètres Papillon Messieurs U18 (Finale A)

1er Matéo Grégoire-Charmasson Nautic Club Nîmes

2ème Paolo Couenne Bensabeur EN Caen

3ème Sauveur Cristofini GFC Ajaccio

100 mètres nage libre Dames U15 (Finale A)

1ere Lison Roussel Alliance Dijon Natation

2ème Elaya Jacquier CO Saint Dizier Natation

3ème Loane Schmitt Dauphins de Saint louis

100 mètres nage libre Dames U18 (Finale A)

1ere Jeanne Lechevalier Amien Métropole Natation

2ème Maeline Bessard Grenoble Alp’38

3ème Maeva Soldermann Dauphins de Saint Louis

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B