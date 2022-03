Le premier train humanitaire français à destination des populations ukrainiennes, partira mercredi

En partenariat étroit avec le pôle fret et logistique ferroviaire du groupe SNCF (Fret SNCF et Captrain France), la Deutsche Bahn (et ses filiales européennes), Ermewa pour les wagons, l’Association des Maires de France, SNCF Réseau, Europorte Services et le Port Autonome de Strasbourg et DB Schenker, la Protection Civile affrète un train entièrement dédié au transport d'aide humanitaire, pour faire face à l'urgence de la situation



C'est une première nationale : "la proximité géographique de la crise et le volume des dons justifient l'utilisation de nouveaux moyens de transport" explique Zélie Peaumier, responsable de la cellule transport international au sein de la Protection Civile.



Le train partira de de Strasbourg, où se situe une des bases logistiques nationales de la Protection Civile et dans laquelle l’ensemble des dons sont regroupés. Près de 160 tonnes du stock de matériels d’hygiène et de secours seront chargés, sur conseil du groupe, dans 11 wagons Ermewa, tractés par Fret SNCF puis par la DB à partir de Hausbergen. Le train prendra ensuite la destination de Tulcea, en Roumanie, puis les dons seront dirigés en Ukraine, par des opérateurs locaux. Un deuxième train pourrait partir la semaine du 28 mars.



Face à la difficulté de transporter les dons dans le sud de l'Ukraine qui est fortement touché par la guerre, la Protection Civile développe de nouveaux ponts humanitaires dans les pays limitrophes tels que la Moldavie, la Slovaquie et la Roumanie.



Cette logistique, qui a un coût financier important, ne serait pas possible sans le mécénat de grandes entreprises. Les différents partenaires se sont en effet mobilisés gracieusement avec la mise à disposition de matériel, la réalisation de prestations ou encore du mécénat de compétences avec les conseils de leurs experts.



Pour organiser et continuer l’acheminement de ces convois, la Protection Civile, qui est une association reconnue d’utilité publique, a besoin d’un important soutien financier :



Les dons peuvent être effectués par sms en envoyant le mot « DON » au 92 3 92

ou via notre site internet : don.protection-civile.org