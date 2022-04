Sept permis de conduire ont été retirés ce week-end sur les routes de Saône et Loire

Au cours du week-end, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de Saône-et-Loire ont multiplié les contrôles de vitesse. Sept automobilistes ont vu leur permis retiré et leur véhicule placé en fourrière.

Le 1er avril 2022, à 20h50, sur la RD 982, commune de Baugy (71), les militaires de la brigade motorisée de Paray le Monial, contrôlent le conducteur d'une RENAULT Megane, à la vitesse de 141 km/h (vitesse retenue : 133 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 35 ans, est employé et demeure dans le Chalonnais.

Le 2 avril 2022, à 10h50, sur la RD 37, commune de Préty (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay les Mâcon, contrôlent le conducteur d'une PEUGEOT 308, à la vitesse de 142 km/h (vitesse retenue : 134 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 19 ans, est maçon et demeure dans le Tournugeois.





Le 2 avril 2022, à 15h50, sur la RD 982, commune de Baugy (71), les militaires de la brigade motorisée de Paray le Monial, contrôlent le conducteur d'une MERCEDES BENZ Vito, à la vitesse de 145 km/h (vitesse retenue : 137 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 52 ans, est artisan et demeure dans le Charollais.

Le 2 avril 2022, à 17h35, sur la RD 19, commune de Demigny (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une BMW Série 5, à la vitesse de 181 km/h (vitesse retenue : 171 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 50 ans, est fonctionnaire et demeure à Paris.

Le 3 avril 2022, à 16h08, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay les Mâcon, contrôlent le conducteur d'un MERCEDES BENZ Vito, à la vitesse de 191 km/h (vitesse retenue : 181 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 37 ans, est artisan et demeure dans la Bresse.

Le 3 avril 2022, à 16h30, sur l'autoroute A6, commune de St Ambreuil (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une SEAT Leon, à la vitesse de 201 km/h (vitesse retenue : 190 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 130 km/h. Ce dernier, âgé de 48 ans, est chauffeur routier et demeure en Corse.

Le 4 avril 2022, à 11h00, sur l'autoroute A6, commune de St Rémy (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une CITROEN C5, à la vitesse de 170 km/h (vitesse retenue : 161 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 41 ans, est sans emploi et demeure dans le Val d'Oise.