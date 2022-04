Dernier soir ! Du rock, du hip-hop et du rhum !

Le bar Côté Rhum vous propose 3 soirées exceptionnelles les 7, 8 et 9 avril avec la musique live de No Limit.

Le duo No Limit, une ambiance détendue et festive

Ils viennent du cap d’Agde et sont de véritables jukebox remplis de bonne humeur ! François à la guitare et Philippe au chant : s’ils se nomment le duo No limit, ce n’est pas pour rien. Ils sont capables de jouer tous vos morceaux préférés, des années 80 à aujourd’hui : Prince, Lenny Kravitz, Pink Floyd, The Black Eyed Peas (BEP), Goldman… Du rock au hip-hop américain en passant par la soul, le funk, la pop internationale et la chanson française, ils vous feront voyager d’un bout à l’autre de la planète musique. Sans limites !

Le concert commence à 21 h jusqu’à 1 h du matin (le jeudi) et jusqu'à 2 h vendredi et samedi. Faites le plein de sensations ! Mais… soyez en avance, car Côté Rhum Chalon affiche complet le week-end : il est conseillé d’arriver tôt ! Rendez-vous donc dès l’apéro, pour finir cette semaine en beauté.

Et en apéro, vous prendrez quoi ?

Vous êtes dans vos starting-blocks ? Nous vous attendons dès 18 h. Au programme, une large sélection de cocktails-création par Guillaume, sans oublier les planteurs maison, signature de la maison ! Choix copieux de rhums arrangés, vins, bières pression ou bouteille.

Le tout accompagné d’une planche apéro, pizz’apéro, panini burger à partager… Tout est là pour passer une soirée au top !

Détendez-vous, savourez, No Limit transformera rapidement cette soirée en ambiance festive et rythmée. (Il n’est pas défendu de chanter et danser !).

Bar Côté Rhum

8, rue de Strasbourg

71100 Chalon-sur-Saône

Page FB Côté Rhum : https://www.facebook.com/Coterhumchalon

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]

06 32 00 00 49