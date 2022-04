Retour du septennat, proportionnelle aux législatives, référendum citoyen... Emmanuel Macron multiplie les annonces face au risque Le Pen

La digue républicaine a cédé au soir du 1er tour de la présidentielle 2022. Plus que jamais le risque de voir la France tomber entre les mains de Marine Le Pen est posé, au point qu'il est acté que désormais la principale force politique en France est celle portée par le Rassemblement National. Depuis 2002, la France joue à se faire peur et nombre de politiques considèrent que se qualifier au 2e tour contre un élu du Rassemblement National (Ex FN) est gage d'une réelection assurée...Sauf que rien n'est moins sûr et d'ailleurs de moins en moins.

Au sein de la Macronie, il y a le feu... au point qu'Emmanuel Macron n'hésite pas à bouleverser le programme LREM en terme de constitution et d'aller piocher sur des sujets portés depuis longtemps par Marine Le Pen, à l'image du septennat, de la consultation citoyenne sur la question des retraites, de faire machine arrière sur l'âge de la retraite fixée à 65 ans dans le projet présidentiel du candidat Macron ou encore l'instauration d'une proportionnelle aux législatives.

Accusé d'avoir malmené les libertés publiques pendant la crise sanitaire, Emmanuel Macron affiche des annonces plus respectueuses de la volonté citoyenne. Des annonces qui font sourire plus d'un de ses détracteurs qui ironisent sur les promesses d'un président-candidat aux abois face au risque Le Pen.

Laurent Guillaumé