CÔTE D'OR
FEUX DE FORETS - Le risque s'accentue en Côte d'Or... le secteur de Beaune en rouge
Publié le 24 Juin 2026 à 20h18
36 incendies de forêt et de végétation ont touché le département depuis le début de l’épisode caniculaire dont 8 sont en cours et mobilisent 180 sapeurs-pompiers et 73 engins du Service d’incendie et de secours de Côte-d’Or
Sur la base d’une analyse croisée d’indicateurs fournis par Météo-France, l’Office national des forêts (ONF), la Direction départementale des territoires (DDT) et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), la préfète de la Côte-d’Or a décidé de placer 2 massifs du département en risque très sévère d’incendie, à compter de ce mercredi 24 juin 2026. Les 6 autres zones restent placées en risque sévère d’incendie (cf infographie ci-dessous).
Des mesures de restriction et d’interdiction sont associées à chaque niveau de risque. Ces mesures s’appliquent en complément et, le cas échéant, en substitution, des autres réglementations applicables pour les activités visées.
36 incendies de forêt et de végétation ont touché le département depuis le début de l’épisode caniculaire dont 8 sont en cours et mobilisent 180 sapeurs-pompiers et 73 engins du Service d’incendie et de secours de Côte-d’Or : Montagne de Beaune, Darcey, Jours-les-Baigneux, Plombières-les-Dijon, Arcey, Velars-sur-Ouche, Combe Lavaux et Châtillon-sur-Seine où 25 hectares sont impactés.
84 hectares de fôret et espaces naturels ont été incendiés sur les seuls 3 derniers jours.
Ces nombreux incendies soulignent l’impérative nécessité pour chacun d’adopter les comportements de prudence aux abords des zones boisées ou cultivées, alors que les températures record et la sécheresse aggravent la menace d’incendie.
Rappel : les niveaux de risques déterminés par la préfète sont à distinguer de la météo des forêts de Météo France, dont l’objectif est de diffuser des conseils de comportement à destination de la population.
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