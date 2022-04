Le retour du soleil annoncé en Saône et Loire pour la fin de semaine

Après quelques journées arrosées... et bien nécessaire au regard du déficit hydrique des dernières semaines, le beau temps est de retour.

Il faudra patienter jusqu'à mercredi pour espérer une accalmie sur le front des intempéries. Après quelques jours de température en berne, de ciel maussade et d'averses orageuses, Météo France prévoit le retour du beau à compter de mercredi mais surtout pour jeudi et vendredi. Un retour de courte durée puisque de nouvelles averses orageuses sont attendues le week-end suivant. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.

L.G