La gratitude, un remède au cœur de la foi…

Au cœur de la foi chrétienne se trouve la gratitude. Et, du côté de la science, on étudie ses bienfaits sur l’organisme, le psychique, le relationnel…

Et le spirituel, ajoute le Père Pascal Renty :

« Nous organisons sur la paroisse un parcours que nous appelons « le parcours Gratitude » qui a pour but d’aider les personnes touchées par une certaine morosité liée au Covid, à la guerre en Ukraine... à voir les belles choses qui nous entourent et à vivre de la gratitude vis-à-vis des personnes que nous côtoyons.

Car les fruits de la gratitude sont multiples. »

Soirées de 18 h 30 à 20 h dans l’église Saint-Pierre à Chalon, place de l’Hôtel de ville (voir affiche ci-après pour les dates)

Plus d’informations :

Paroisse Saint-Just de Bretenières

1, passage Milon

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 42 50 55

www.paroissesaintjust.org

Page Facebook : @paroissesaintjustdebretenieres