La 1re soirée de la Saison du Cloître a eu lieu dans la Cathédrale

Repli dans la Cathédrale St Vincent, en raison des risques d’intempéries, pour cette toute 1re soirée du Cloître qui a eu lieu le 24 juin à 20h avec le Quatuor Müller. L’ensemble a repris les répertoires de Franz Schubert, de Joseph Haydn et de Ludwig van Beethoven.

C’est le 2e été consécutif que cette saison qui prend place dans le Cloître de la Cathédrale St Vincent propose « une série de concerts aux styles musicaux très composites ».

Prochain concert :

LES GALANTS CAPRICES - 1 er juillet - Musique baroque

"Cet ensemble de quatre musiciens (flûte, violon, viole de gambe, clavecin) est le fruit d’ une belle complicité humaine et musicale entre Catherine Thinon, flûtiste et Virginie Pillot, claveciniste. Le programme est construit autour des pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau et des quatuors parisiens de Telemann. Chefs d’œuvre de la musique baroque tardive, ces pièces illustrent l’effervescence de la vie intellectuelle des salons parisiens sous l’impulsion du courant des Lumières."



Tarif plein : 10 €, demi-tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme, 4 place du Port Villiers - 03 85 48 37 97 ou www.achalon.com (billetterie sur site les soirs de concert dans la mesure des places disponibles)

Informations recueillies par SBR - Crédit photo @Ville de Chalon