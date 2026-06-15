Nos boules de poils sont aussi victimes de la chaleur... info-chalon.com vous dit tout

Chaque année en France, environ 300 chiens sont victimes de graves coups de chaud (ou hyperthermie), selon le site PetRadar. C'est pourquoi en cas de canicule, il est essentiel de bien observer Médor ou Félix, votre compagnon à quatre pattes, pour déceler un éventuel signe de malaise dû à la chaleur, une urgence parfois vitale qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère.



LA THERMORÉGULATION A SES LIMITES

Pour mieux comprendre pourquoi nos animaux de compagnie sont si sensibles aux fortes températures, il est essentiel de se pencher en premier lieu sur leur métabolisme. En effet, la température corporelle de nos petits protégés est déjà naturellement plus élevée que la nôtre. De plus, contrairement à nous, humains, qui arrivons à nous réguler grâce à la sudation, les chiens ou encore les chats, pour ne citer qu'eux, évacuent la chaleur uniquement par les coussinets, la truffe et la langue en haletant. Un épisode de forte chaleur conduit donc à une élévation anormale de leur température qui peine ensuite à redescendre. Une situation qui peut alors s'avérer dangereuse en seulement quelques minutes, entraînant un dysfonctionnement de leurs organes ou, dans certains cas, la mort.

Notons que les chats, qui se lèchent et donc se rafraîchissent davantage, sont généralement moins sensibles que les chiens aux coups de chaleur. De manière plus générale, les animaux très jeunes, âgés, obèses ou souffrant de pathologies cardiaques ou respiratoires sont les plus à risque.



UN PANEL D'ALERTES

Pour savoir si votre chat, chien ou NAC souffre de la chaleur, soyez attentifs à certains symptômes. En effet, un animal ayant un coup de chaud apparaît apathique ou agité, halète de plus belle avec la langue pendante, a la tête ou les oreilles anormalement chaudes ou salive de manière excessive. Sa fréquence respiratoire augmente, il peut avoir de la fièvre, les pupilles dilatées, du mal à se tenir debout, les muqueuses rouge vif ou bleues et être victime de vomissements ou de diarrhée. Dans les cas les plus graves, on observe également des convulsions, une détresse respiratoire, voire un coma.

Si vous constatez que votre loulou souffre de la chaleur, passez-lui un gant d'eau froide (mais surtout pas glacée pour éviter un potentiel choc thermique) afin d'essayer de faire redescendre sa température. Au moindre symptôme, conduisez-le rapidement chez votre vétérinaire.



MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR

Parce qu'un coup de chaud est la conséquence d'une exposition au soleil ou d'un épisode de chaleur court mais intense, sans possibilité de se rafraîchir, on rappelle qu'il ne faut absolument jamais, au grand jamais, laisser son animal dans la voiture, même pour quelques minutes ! Chez vous ou à l'extérieur, mettez-lui à disposition un tapis rafraîchissant mais surtout plusieurs gamelles d'eau fraîche afin qu'il puisse s'hydrater, et proposez-lui des friandises gorgées d'eau. Enfin, si vous avez un chien, promenez-le tôt le matin ou en soirée afin d'éviter les heures chaudes et privilégiez les lieux ombragés au bitume brûlant qui pourrait abîmer ses coussinets.



Julie Pitaud