Saône et Loire

Les températures seront plus élevées que fin mai dès mercredi, Météo-France prévoit une possible "vague de chaleur"

Publié le 15 Juin 2026 à 08h03

Les températures seront plus élevées que fin mai dès mercredi, Météo-France prévoit une possible "vague de chaleur"

Jeudi, l'institut météorologique prévoit jusqu'à 38°C à Nevers, 37°C à Paris ou Brive, ou encore 36°C à Lyon et 35°C à Toulouse.

 La fin de l'épisode ou de la vague de chaleur dépendra de l'effet rafraîchissant d'orages, prévus en fin de semaine.

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