Gala de fin de saison réussi pour l'Union Gymnique Chalonnais

Après 2 années de pandémie, l'Union Gymnique Chalonnaise a pu fêter son gala de fin de saison ce samedi 25 juin où plus de 400 personnes ont répondu à l’appel du Président Jérôme Pelletier.

Un président qui confiait à info-chalon : "C'est une joie de vous revoir nombreux dans le gymnase. Tout au long de la journée de la baby gym le matin, en passant par l'Access gym, et des démonstration des compétitifs fin d'après midi et en présence des filles de Chalon femina et de l’éveil GRS, ce gala s’est tenu de la plus belle des manières. Aussi, nous tenons à remercier tous ceux qui nous apportent leur soutien tout au long de l’année : La Transdev stac, l'entreprise latour, le Crédit Mutuel, Intersport, l'OMS, le Grand Chalon et la mairie de Chalon sur Saône ! ».

Pour information : Les entrainements continuent jusqu’au dimanche 10 juillet et le dossier d'inscription pour la saison 2022-2023 est en ligne sur notre site internet ugchalon.fr.

Pour le club de l’U.G.C, il reste une compétition pour clôturer cette belle année de reprise avec 2 gymnastes qui représenteront Chalon sur Saône aux Championnat de France élite le samedi 9 juillet.

Souhaitons leur bonne chance !

J.P.B