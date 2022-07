Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les contes... c'est ce dimanche à Jambles

GRAINES DE CONTES ( ou comment sont nées les histoires) Conférence contée poétique et humoristique ... Ce dimanche 3 juillet à la Nouvelle galerie de Jambles 18h. Anne Prost Cossio et ses conteuses du fil d'Ariane vous proposent un moment pour découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les contes et que vous n'avez jamais demandé .. Des histoires de vie, des légendes , des contes décalés ou philosophiques, bref un joli moment pour commencer l'été. Entrée au chapeau Réservation au : 06 21 31 29 24