Beaucoup de monde pour le lancement officiel de la 7e édition des Guinguettes

Présente au Port Villiers jusqu'au 18 juillet avant de déménager dans d'autres quartiers de très nombreuses animations (concerts, thés dansants…) vous seront proposées au cours de la saison estivale.

Samedi soir, à 20 heures 30, sur la place du Port Villiers à Chalon-sur-Saône, se déroulait en avant première du concert du groupe « Yapunto » (musique afro-colombienne), la cérémonie d’inauguration de la 7e édition des Guinguettes sur le thème ‘Chalon au fil de l’eau’.

Une inauguration qui s’est déroulée en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône accompagné d’élus, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et au sports, ainsi que les Conseillers délégués chargés de mission : Paul Thébault, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité et Serge Rosinoff, : Chargé de la mémoire et du monde patriotique.

300 personnes assises sur les marches du quai du Port Villiers ont assisté aux discours protocolaires, avant l’inauguration très attendue lançant « les Guinguettes 2022 » qui dureront jusqu’au 28 août. Des guinguettes qui seront installées successivement au cours de la saison estivale, Port Villiers, au jardin géobotanique, quai de la Monnaie et au Bastion Sainte Marie.

Info-chalon. com a recueilli quelques extraits du discours prononcé par Gilles Platret : « Merci à toutes et à tous d’être venus aussi nombreux, que se soit sur les marches du quai ou sur le quai du Port Villiers. Je pense que depuis 2 ans, on est un petit peu trop chamboulés par ce qui se passe et que là, on va vivre un été à peu près normal. C’est quoi un été normal à Chalon ? C’est un été où il y a de la musique, c’est un été où l’on sort, c’est un été où on peu boire un coup, manger un morceau chez nos restaurateurs locaux et c’est un été où l’on va se rencontrer […] Mais on va surtout essayer de reprendre une vie à peu près normale ! On vous a préparé tout un programme ‘Chalon au fil de l’eau’ qui va vous permettre si vous êtes là tout l’été, de bouger un peu partout. On va commencer bien évidemment ce soir par le Port Villiers, où l’on retrouve les guinguette pour une quinzaine de jour, on va filer ensuite au jardin géobotanique où là c’est aussi un cadre un peu inhabituel mais qui nous fait plaisir car c’est un lieu assez extraordinaire, on continuera à partir d’août quai de la Monnaie et on terminera l’été au Bastion Sainte Marie […] Aussi, on s’est dit qu’on va finir l’été en beauté et finir l’été en beauté, c’est profiter du dernier samedi, le 27 août pour se retrouver ici sur les quais, pour faire un immense pique-nique. Il y aura des concerts et un feu d’artifice. Bref, on va faire la fête ensemble et cela, on l’a imaginé avec tout ce que l’on avait prévu et ce qu’on n’a pas pu faire. C’est donc le point d’orgue de la fin de l’été à Chalon et symboliquement cela sera le samedi 27 août et cela va être si le temps le permet, une grande fête ici et on en profitera pour inaugurer les travaux du quai Gambetta juste à côté. Voici mesdames et messieurs ! […] Il fait beau, la Saône est belle, Chalon est beau, vive les guinguettes et vive Chalon ! ».

S’en suivait le concert du groupe « Yapunto » (musique afro-colombienne),

Clin d’œil à Jennifer qui a régalé petits et grands par la création de barbapapa!

