TARIF CANTINES LYCEE - Océane Charret-Godard dénonce la démagogie de Gilles Platret

Les lycées n’échappent pas à la flambée des prix, mais la Région fait en sorte que les familles précaires y échappent

Gilles Platret et son groupe d’opposition de la droite, du Centre et des Écologistes indépendants a publié un communiqué de presse se vantant de ne pas avoir voté une hausse des tarifs dans les cantines des lycées.

Cette position est démagogue. Nous, nous décidons de parler vrai.

Depuis janvier dernier, nous avons annoncé que nous renforcerons la progressivité des tarifs dans les cantines. Cela s’appelle une tarification sociale.

Les agents de la Région confectionnent chaque jour plus de 65 000 repas, soit 11 millions par an. Cela nous engage vis-à-vis des familles et des producteurs de la région.

Nous avons deux objectifs :

- Cuisiner aux lycéens des repas sains et équilibrés à un prix accessible pour les familles

- Permettre à nos agriculteurs de trouver des débouchés et une juste rémunération par la restauration collective

En Auvergne-Rhône-Alpes, Région tenue par la droite, il n’y a pas de politique publique de la restauration scolaire et chaque lycée fixe son tarif (qui avoisine les 4€ dans la plupart des lycées...). En Ile-de-France, le tarif maximum va jusqu’à 3,80€.

A partir de 2023, le tarif maximum en Bourgogne-Franche-Comté sera de 3,41€ par repas, soit 16 centimes d’augmentation par repas, ou 28,8 euros pour l’année et 2,88€ par mois.

Une hausse de 2,88€ par mois oui, mais pas pour tous : pour les familles qui ne sont pas dans la précarité financière.

En effet, notre aide sociale sera augmentée pour les boursiers.

Et 3500 familles supplémentaires qui ne sont pas boursières pourront bénéficier d’une nouvelle aide de la Région.

La restauration scolaire coûtera donc entre 0 et 3,41€ pour un repas suivant la situation financière de chaque famille.

Contrairement à Monsieur Platret, nous ne souhaitons pas renoncer au bio dans les cantines ; contrairement à d’autres collectivités, nous ne rognerons pas sur la qualité des repas. Malgré la hausse des prix, la Bourgogne-Franche-Comté continuera de proposer de bons repas à un prix juste pour tous, familles et producteurs.

Océane Charret-Godard,

Vice-présidente en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation