A Givry, Sébastien Martin appelle " à un nécessaire sursaut républicain pour fuir les populistes"

Depuis 7 ans maintenant, l'association Territoires et Perspectives, pilotée par Sébastien Martin, vise à promouvoir le débat d'idées au sein de la droite et du centre. Après deux années de crise sanitaire, rendez-vous était donné ce dimanche pour le traditionnel repas champêtre.

Résultats des départementales mais bien également surtout résultat de la présidentielle étaient au coeur de l'intervention de Sébastien Martin, Président de l' association Territoires et Perspectives, qui milite depuis 7 ans maintenant à une expression toujours plus large au sein de la droite et du centre du Chalonnais. En présence de nombreux élus de l'agglomération, du Président André Accary, Sébastien Martin a appelé à un "sursaut républicain" demandant à chacun de bien intégrer l'ampleur des défis qui attendent la famille politique à laquelle il a souligné son attachement et sa fidélité.

"On peut être en désaccord mais ce qui compte c'est d'avancer"

Face aux inerties politiques, Sébastien Martin fait le choix "d'avancer", évoquant notamment l'épineux dossier des retraites, considérant que la France n'a plus guère de choix, à l'échelle planétaire, "une réforme indispensable". "La France a besoin de débats d'idées mais aussi de se rassembler autour d'un certain nombre de valeurs qui nous sont communes" dénonçant "les xénophobes et autres excités qui n'apportent aucune solution au pays. Cinq ans sont devant nous pour réfléchir à toutes ces questions mais il faut tirer rapidement les conséquences pour la droite et le centre alors qu'on vit de gueule de bois à gueule de bois depuis la défaite de Sarkozy en 2012. La seule exception ? Ce sont nos résultats en local."

"On ne peut plus faire comme avant"

"Si la droite et le centre ne sont pas en capacité de désigner leur leader, elle se plantera" mais "la seule certitude qu'on a, c'est qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat. 28 % des gens n'auront pas de candidat à la prochaine élection présidentielle. Qu'est ce qu'on fait ? On leur parle ou pas ?" a lancé Sébastien Martin, dénonçant les "stratégies de l'impréparation électorale" et la "macédoine politique" à laquelle il ne croit pas. "Demain, il faudra parler à tout le monde". Une manière de pointer celles et ceux qui font du clivage et de la division leur fond de commerce. "Mais d'ici là ? Il y a un peu de boulot ! Tout bloquer reviendra aux extrêmes, c'est la voie royale pour eux" demandant à ce que "la culture du compromis" entre pleinement en fonction.

"Faire confiance aux territoires"

Aux côtés d'André Accary, Président du département de Saône et Loire, Sébastien Martin a mis en avant les bilans des élus locaux, celles et ceux qui font avancer les territoires, considérant "que la France doit faire confiance à la France des bassins de vie, avec des projets à l'échelle des territoires" et que "la vision descendante des choses" n'est plus en capacité de structurer le pays.

"N'ayez pas peur des idées qui ne sont pas les nôtres à la base" a exhorté l'élu chalonnais.

Un lapsus annonciateur d'ambition ?

"Ce qui compte c'est de diriger un gouvernement" s'est emballé le Président du Grand Chalon avant de se ressaisir, et d'évoquer la manière dont le département est dirigé par André Accary, "dans le respect de chacun des territoires et de sa diversité". Un lapsus qui a fait sourire l'assemblée présente, à moins que le Président de l'AdCF n'ambitionne une autre étape dans son parcours politique.

Laurent Guillaumé