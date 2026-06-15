Saône et Loire

Homme et Femme les plus forts du Morvan : Benoit Pariost conserve son titre et Lara Callegari l'emporte

Publié le 15 Juin 2026 à 06h32

Homme et Femme les plus forts du Morvan : Benoit Pariost conserve son titre et Lara Callegari l'emporte

Le stade d’Etang sur arroux s’est une fois de plus rempli de spectateurs ce dimanche 14 juin pour la 27ème édition de l’homme le plus fort du Morvan et la 9ème édition de la femme la plus forte du Morvan.

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