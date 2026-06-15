Un incendie au niveau de la rue Monnot et du rond-point des impôts

Pas de pertes humaines, c'est déjà ça. L'incendie s'est déclaré au petit matin Avenue Monnot, dans les garages situés juste derrière la Rocade. Des garages entreposant des véhicules de collection, sur une surface de plus de 300 m2. Tout le secteur a été bouclé à la circulation le temps des opérations de secours, et surtout afin d'éviter toute propagation. La prudence est de mise si vous devez emprunter cet axe ce lundi matin, notamment avant d'arriver au rond-point des impôts par la rocade.